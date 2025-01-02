Просто готується, виходить смачною та бюджетною: як приготувати вишукану пана-коту (відео)
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Ідеально для будь-якого свята
Господині цінують рецепти простих страв через те, що приготувати їх легко, проте зазвичай вони виходять смачними та ароматними. До прикладу, можна спекти пухку "Шарлотку" або ж зробити "Пана-коту".
Це дуже вишуканий десерт, який готується без випічки. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria__cooking".
Як приготувати мандаринову "Пана-коту"
Інгредієнти (на 4 форми по 200 мл):
- вершки 33-36 % – 250 мл;
- молоко – 150 мл;
- цукор – 70 г;
- ванільний цукор – 10-12 г;
- желатин – 7 г;
- вода – 35 г;
- апельсинове желе – 1 шт. + кипʼяток – 300 мл.;
- мандаринки – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Желатин залити холодною водою, перемішати і залишити для набухання на 10 хвилин.
2.Тим часом в сотейнику обʼєднати вершки, молоко, цукор та варити на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.
3.Коли почне парувати – вимкнути вогонь, додати желатин та перемішати до його розчинення.
4.Охолодити до кімнатної температури, розлити у формочки та залишити в холодильнику до застигання.
5.Тим часом апельсинове желе приготувати згідно з інструкцією на упаковці та залишити до повного охолодження.
6.Коли вершковий шар трохи застигне, вилити на нього половину апельсинового желе і знову залишити в холодильнику до застигання.
7.Тоді викласти мандаринки, залити іншою половиною желе і залишити в холодильнику до повного застигання на 4-5 годин, а краще на ніч.