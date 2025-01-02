Просто готується, виходить смачною та бюджетною: як приготувати вишукану пана-коту (відео)

Ідеально для будь-якого свята

Господині цінують рецепти простих страв через те, що приготувати їх легко, проте зазвичай вони виходять смачними та ароматними. До прикладу, можна спекти пухку "Шарлотку" або ж зробити "Пана-коту".

Це дуже вишуканий десерт, який готується без випічки. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "viktoria__cooking".

Як приготувати мандаринову "Пана-коту"

Інгредієнти (на 4 форми по 200 мл):

вершки 33-36 % – 250 мл;

молоко – 150 мл;

цукор – 70 г;

ванільний цукор – 10-12 г;

желатин – 7 г;

вода – 35 г;

апельсинове желе – 1 шт. + кипʼяток – 300 мл.;

мандаринки – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Желатин залити холодною водою, перемішати і залишити для набухання на 10 хвилин.

2.Тим часом в сотейнику обʼєднати вершки, молоко, цукор та варити на маленькому вогні, не доводячи до кипіння.

3.Коли почне парувати – вимкнути вогонь, додати желатин та перемішати до його розчинення.

4.Охолодити до кімнатної температури, розлити у формочки та залишити в холодильнику до застигання.

5.Тим часом апельсинове желе приготувати згідно з інструкцією на упаковці та залишити до повного охолодження.

6.Коли вершковий шар трохи застигне, вилити на нього половину апельсинового желе і знову залишити в холодильнику до застигання.

7.Тоді викласти мандаринки, залити іншою половиною желе і залишити в холодильнику до повного застигання на 4-5 годин, а краще на ніч.