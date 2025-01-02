Просто готовится, получается вкусным и бюджетным: как приготовить изысканную пана-коту (видео)
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Идеально для любого праздника
Хозяйки ценят рецепты простых блюд из-за того, что приготовить их легко, однако обычно они получаются вкусными и ароматными. К примеру, можно испечь пышную "Шарлотку" или сделать "Пана-коту".
Это изысканный десерт, который готовится без выпечки. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__cooking".
Как приготовить мандариновую "Пана-коту"
Ингредиенты (на 4 формы по 200 мл):
- сливки 33-36% – 250 мл;
- молоко – 150 мл;
- сахар – 70 г;
- ванильный сахар – 10-12 г;
- желатин – 7 г;
- вода – 35 г;
- апельсиновое желе – 1 шт. + кипяток – 300 мл.;
- мандаринки – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить для набухания на 10 минут.
2.Между тем в сотейнике объединить сливки, молоко, сахар и варить на маленьком огне, не доводя до кипения.
3.Когда начнет дымить – выключить огонь, добавить желатин и перемешать до его растворения.
4.Охладить до комнатной температуры, разлить в формочки и оставить в холодильнике до застывания.
5.Между тем апельсиновое желе приготовить согласно инструкции на упаковке и оставить до полного охлаждения.
6.Когда сливочный слой немного застынет, вылить на него половину апельсинового желе и снова оставить в холодильнике до застывания.
7.Тогда выложить мандаринки, залить другой половиной желе и оставить в холодильнике до полного застывания на 4-5 часов, а лучше на ночь.