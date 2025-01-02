Просто готовится, получается вкусным и бюджетным: как приготовить изысканную пана-коту (видео)

Идеально для любого праздника

Хозяйки ценят рецепты простых блюд из-за того, что приготовить их легко, однако обычно они получаются вкусными и ароматными. К примеру, можно испечь пышную "Шарлотку" или сделать "Пана-коту".

Это изысканный десерт, который готовится без выпечки. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__cooking".

Как приготовить мандариновую "Пана-коту"

Ингредиенты (на 4 формы по 200 мл):

сливки 33-36% – 250 мл;

молоко – 150 мл;

сахар – 70 г;

ванильный сахар – 10-12 г;

желатин – 7 г;

вода – 35 г;

апельсиновое желе – 1 шт. + кипяток – 300 мл.;

мандаринки – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить для набухания на 10 минут.

2.Между тем в сотейнике объединить сливки, молоко, сахар и варить на маленьком огне, не доводя до кипения.

3.Когда начнет дымить – выключить огонь, добавить желатин и перемешать до его растворения.

4.Охладить до комнатной температуры, разлить в формочки и оставить в холодильнике до застывания.

5.Между тем апельсиновое желе приготовить согласно инструкции на упаковке и оставить до полного охлаждения.

6.Когда сливочный слой немного застынет, вылить на него половину апельсинового желе и снова оставить в холодильнике до застывания.

7.Тогда выложить мандаринки, залить другой половиной желе и оставить в холодильнике до полного застывания на 4-5 часов, а лучше на ночь.