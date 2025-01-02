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Просто готовится, получается вкусным и бюджетным: как приготовить изысканную пана-коту (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусно, нежно и оригинально
Вкусно, нежно и оригинально. Фото 1000.menu

Идеально для любого праздника

Хозяйки ценят рецепты простых блюд из-за того, что приготовить их легко, однако обычно они получаются вкусными и ароматными. К примеру, можно испечь пышную "Шарлотку" или сделать "Пана-коту".

Это изысканный десерт, который готовится без выпечки. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "viktoria__cooking".

Как приготовить мандариновую "Пана-коту"

Ингредиенты (на 4 формы по 200 мл):

  • сливки 33-36% – 250 мл;
  • молоко – 150 мл;
  • сахар – 70 г;
  • ванильный сахар – 10-12 г;
  • желатин – 7 г;
  • вода – 35 г;
  • апельсиновое желе – 1 шт. + кипяток – 300 мл.;
  • мандаринки – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Желатин залить холодной водой, перемешать и оставить для набухания на 10 минут.

2.Между тем в сотейнике объединить сливки, молоко, сахар и варить на маленьком огне, не доводя до кипения.

3.Когда начнет дымить – выключить огонь, добавить желатин и перемешать до его растворения.

4.Охладить до комнатной температуры, разлить в формочки и оставить в холодильнике до застывания.

5.Между тем апельсиновое желе приготовить согласно инструкции на упаковке и оставить до полного охлаждения.

6.Когда сливочный слой немного застынет, вылить на него половину апельсинового желе и снова оставить в холодильнике до застывания.

7.Тогда выложить мандаринки, залить другой половиной желе и оставить в холодильнике до полного застывания на 4-5 часов, а лучше на ночь.

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#Мандарины #Десерт #Готовим дома