Такий чизкейк ви ще не пробували: приготуйте його з рибою (відео)

Такий чизкейк нікого не залишить байдужим

Чизкейк – це улюблений десерт багатьох людей. Зазвичай його готують у солодкому варіанті: з додаванням ягід, карамелі, кокосу або в класичному стилі.

Сьогодні ми хочемо поділитися оригінальним рецептом приготування – чизкейк у незвичному солоному виконанні з червоною рибою. Цей смак точно не залишить вас байдужими, запевняє фудблогерка, яка поділилася рецептом на своїй Instagram-сторінці "tanya.perchik".

Як приготувати чизкейк з рибою

Інгредієнти:

солоний крекер;

рукола;

оливкова олія;

червона риба;

вершковий сир;

Спосіб приготування:

1.У чаші блендера з’єднати крекер з руколою та оливковою олією, подрібнити до однорідності.

2.Червону рибу нарізати на невеликі шматочки, з'єднати її з сиром, перемішати виделкою.

3.За допомогою кулінарного кільця зібрати чизкейк.

4.Для основи викласти подрібнений з руколою крекер.

5.Зверху викласти сир з рибою.

6.Розрівняти шари та прикрасити руколою та рибою.