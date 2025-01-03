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Такий чизкейк ви ще не пробували: приготуйте його з рибою (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Чудова закуска у будні та на свята
Чудова закуска у будні та на свята. Фото instagram.com

Такий чизкейк нікого не залишить байдужим

Чизкейк – це улюблений десерт багатьох людей. Зазвичай його готують у солодкому варіанті: з додаванням ягід, карамелі, кокосу або в класичному стилі.

Сьогодні ми хочемо поділитися оригінальним рецептом приготування – чизкейк у незвичному солоному виконанні з червоною рибою. Цей смак точно не залишить вас байдужими, запевняє фудблогерка, яка поділилася рецептом на своїй Instagram-сторінці "tanya.perchik".

Як приготувати чизкейк з рибою

Інгредієнти:

  • солоний крекер;
  • рукола;
  • оливкова олія;
  • червона риба;
  • вершковий сир;

Спосіб приготування:

1.У чаші блендера з’єднати крекер з руколою та оливковою олією, подрібнити до однорідності.

2.Червону рибу нарізати на невеликі шматочки, з'єднати її з сиром, перемішати виделкою.

3.За допомогою кулінарного кільця зібрати чизкейк.

4.Для основи викласти подрібнений з руколою крекер.

5.Зверху викласти сир з рибою.

6.Розрівняти шари та прикрасити руколою та рибою.

Теги:
#Риба #Чізкейк #Готуємо вдома