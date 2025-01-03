Такий чизкейк ви ще не пробували: приготуйте його з рибою (відео)
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Такий чизкейк нікого не залишить байдужим
Чизкейк – це улюблений десерт багатьох людей. Зазвичай його готують у солодкому варіанті: з додаванням ягід, карамелі, кокосу або в класичному стилі.
Сьогодні ми хочемо поділитися оригінальним рецептом приготування – чизкейк у незвичному солоному виконанні з червоною рибою. Цей смак точно не залишить вас байдужими, запевняє фудблогерка, яка поділилася рецептом на своїй Instagram-сторінці "tanya.perchik".
Як приготувати чизкейк з рибою
Інгредієнти:
- солоний крекер;
- рукола;
- оливкова олія;
- червона риба;
- вершковий сир;
Спосіб приготування:
1.У чаші блендера з’єднати крекер з руколою та оливковою олією, подрібнити до однорідності.
2.Червону рибу нарізати на невеликі шматочки, з'єднати її з сиром, перемішати виделкою.
3.За допомогою кулінарного кільця зібрати чизкейк.
4.Для основи викласти подрібнений з руколою крекер.
5.Зверху викласти сир з рибою.
6.Розрівняти шари та прикрасити руколою та рибою.