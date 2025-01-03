Такой чизкейк вы еще не пробовали: приготовьте его с рыбой (видео)

Такой чизкейк никого не оставит равнодушным

Чизкейк – это излюбленный десерт многих людей. Обычно его готовят в сладком варианте: с добавлением ягод, карамели, кокоса или в классическом стиле.

Сегодня мы хотим поделиться оригинальным рецептом приготовления – чизкейк в необычном соленом исполнении с красной рыбой. Этот вкус точно не оставит вас равнодушными, уверяет фудблогерка, поделившаяся рецептом на своей Instagram-странице "tanya.perchik".

Как приготовить чизкейк с рыбой

Ингредиенты:

соленый крекер;

руккола;

оливковое масло;

красная рыба;

сливочный творог;

Способ приготовления:

1.В чаше блендера соединить крекер с рукколой и оливковым маслом, измельчить до однородности.

2.Красную рыбу нарезать на небольшие кусочки, соединить с сыром, перемешать вилкой.

3.С помощью кулинарного кольца собрать чизкейк.

4.Для основания выложить измельченный с рукколой крекер.

5.Сверху выложить сыр с рыбой.

6.Разравнять слои и украсить рукколой и рыбой.