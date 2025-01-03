Такой чизкейк вы еще не пробовали: приготовьте его с рыбой (видео)
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Такой чизкейк никого не оставит равнодушным
Чизкейк – это излюбленный десерт многих людей. Обычно его готовят в сладком варианте: с добавлением ягод, карамели, кокоса или в классическом стиле.
Сегодня мы хотим поделиться оригинальным рецептом приготовления – чизкейк в необычном соленом исполнении с красной рыбой. Этот вкус точно не оставит вас равнодушными, уверяет фудблогерка, поделившаяся рецептом на своей Instagram-странице "tanya.perchik".
Как приготовить чизкейк с рыбой
Ингредиенты:
- соленый крекер;
- руккола;
- оливковое масло;
- красная рыба;
- сливочный творог;
Способ приготовления:
1.В чаше блендера соединить крекер с рукколой и оливковым маслом, измельчить до однородности.
2.Красную рыбу нарезать на небольшие кусочки, соединить с сыром, перемешать вилкой.
3.С помощью кулинарного кольца собрать чизкейк.
4.Для основания выложить измельченный с рукколой крекер.
5.Сверху выложить сыр с рыбой.
6.Разравнять слои и украсить рукколой и рыбой.