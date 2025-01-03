Приготуєте за лічені хвилини: рецепт ефектної закуски з курки та горіхів (відео)

Готується легко та просто

Цікаві закуски, на кшталт канапок з хамоном та руколою можна приготувати не лише до святкового столу. Також ці страви стануть окрасою столу на кожен день.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати закуску з курки та волоськими горіхами. Готується вона досить просто, але виходить ефектною та смачною, інформують на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати закуску з куркою та волоськими горіхами

Інгредієнти:

куряча грудка – 300 г;

сир – 50 г;

яйця – 2 шт.;

часник – 2 зуб.;

майонез – 2 ст. л.;

волоські горіхи – 100 г;

Спосіб приготування:

1.Курячі грудку та яйця відварити до готовності.

2.Курку нарізати кубиком, яйця подрібнити зручним способом. Викласти все в глибоку ємність.

3.Додати натертий сир, подрібнений часник та майонез, ретельно перемішати.

4.Сформувати кульки та обкотити їх у заздалегідь підсмажених та подрібнених волоських горіхах.