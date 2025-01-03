Приготуєте за лічені хвилини: рецепт ефектної закуски з курки та горіхів (відео)
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Готується легко та просто
Цікаві закуски, на кшталт канапок з хамоном та руколою можна приготувати не лише до святкового столу. Також ці страви стануть окрасою столу на кожен день.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати закуску з курки та волоськими горіхами. Готується вона досить просто, але виходить ефектною та смачною, інформують на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати закуску з куркою та волоськими горіхами
Інгредієнти:
- куряча грудка – 300 г;
- сир – 50 г;
- яйця – 2 шт.;
- часник – 2 зуб.;
- майонез – 2 ст. л.;
- волоські горіхи – 100 г;
Спосіб приготування:
1.Курячі грудку та яйця відварити до готовності.
2.Курку нарізати кубиком, яйця подрібнити зручним способом. Викласти все в глибоку ємність.
3.Додати натертий сир, подрібнений часник та майонез, ретельно перемішати.
4.Сформувати кульки та обкотити їх у заздалегідь підсмажених та подрібнених волоських горіхах.