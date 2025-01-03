Приготовите за считанные минуты: рецепт эффектной закуски из курицы и орехов (видео)

Готовится легко и просто

Интересные закуски, вроде бутербродов с хамоном и рукколой можно приготовить не только к праздничному столу. Также эти блюда станут украшением стола каждый день.

Сегодня мы предлагаем приготовить закуску из курицы и грецкими орехами. Готовится она достаточно просто, но получается эффектной и вкусной, информируют на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить закуску с курицей и грецкими орехами

Ингредиенты:

куриная грудка – 300 г;

твердый сыр – 50 г;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 2 зуб.;

майонез – 2 ст.

грецкие орехи – 100 г;

Способ приготовления:

1.Куриную грудку и яйца отварить до готовности.

2.Курицу нарезать кубиком, яйца измельчить удобным способом. Выложить все в глубокую емкость.

3.Добавить натертый сыр, измельченный чеснок и майонез, тщательно перемешать.

4.Сформировать шарики и обкатать их в заранее поджаренных и измельченных грецких орехах.