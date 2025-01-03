Приготовите за считанные минуты: рецепт эффектной закуски из курицы и орехов (видео)
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Готовится легко и просто
Интересные закуски, вроде бутербродов с хамоном и рукколой можно приготовить не только к праздничному столу. Также эти блюда станут украшением стола каждый день.
Сегодня мы предлагаем приготовить закуску из курицы и грецкими орехами. Готовится она достаточно просто, но получается эффектной и вкусной, информируют на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить закуску с курицей и грецкими орехами
Ингредиенты:
- куриная грудка – 300 г;
- твердый сыр – 50 г;
- яйца – 2 шт.;
- чеснок – 2 зуб.;
- майонез – 2 ст.
- грецкие орехи – 100 г;
Способ приготовления:
1.Куриную грудку и яйца отварить до готовности.
2.Курицу нарезать кубиком, яйца измельчить удобным способом. Выложить все в глубокую емкость.
3.Добавить натертый сыр, измельченный чеснок и майонез, тщательно перемешать.
4.Сформировать шарики и обкатать их в заранее поджаренных и измельченных грецких орехах.