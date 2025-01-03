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Приготовите за считанные минуты: рецепт эффектной закуски из курицы и орехов (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Нежная вкусная закуска
Нежная вкусная закуска. Фото instagram.com

Готовится легко и просто

Интересные закуски, вроде бутербродов с хамоном и рукколой можно приготовить не только к праздничному столу. Также эти блюда станут украшением стола каждый день.

Сегодня мы предлагаем приготовить закуску из курицы и грецкими орехами. Готовится она достаточно просто, но получается эффектной и вкусной, информируют на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить закуску с курицей и грецкими орехами

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 300 г;
  • твердый сыр – 50 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • майонез – 2 ст.
  • грецкие орехи – 100 г;

Способ приготовления:

1.Куриную грудку и яйца отварить до готовности.

2.Курицу нарезать кубиком, яйца измельчить удобным способом. Выложить все в глубокую емкость.

3.Добавить натертый сыр, измельченный чеснок и майонез, тщательно перемешать.

4.Сформировать шарики и обкатать их в заранее поджаренных и измельченных грецких орехах.

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#Закуска #Курица #Готовим дома