Деруни стануть ще смачнішими: з чим їх приготувати (відео)
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Повноцінний поживний обід або вечеря для всієї родини
З картоплі можна приготувати різноманітні смачні страви: посмажити, зробити пюре або ж запекти у духовці під вершковим соусом.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом дерунів, які хоч раз у житті їв кожен. Однак завдяки незвичайній підливці виходять вони надзвичайно смачними та немов з печі, інформують на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".
Як приготувати деруни з грибами
Інгредієнти:
- картопля – 6 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- яйця – 1 шт.;
- сіль та перець – за смаком;
- олія для смаження;
Для соусу:
- куряче філе – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- печериці – 3-4 шт.;
- сметана 20% – 100 мл;
- сіль – за смаком;
- перець – за смаком;
- твердий сир – 50 г;
Спосіб приготування:
1.Для приготування дерунів потрібно натерти картоплю та цибулю на дрібній тертці.
2.Додати яйце, сіль та перець.
3.Добре перемішати та обсмажити деруни на сковороді з олією до рум'яної скоринки.
4.Для приготування соусу потрібно нарізати куряче філе, цибулю, печериці.
5.Розігріти сковороду з олією та обсмажити все додавши наприкінці сметану.
6.Приправити за смаком спеціями та сіллю.
7.Викласти деруни чергуючи з соусом у форму для запікання та запекти в духовці 10 хвилин.