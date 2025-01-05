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Деруни стануть ще смачнішими: з чим їх приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Просте, але смачне частування для буднів та свят
Просте, але смачне частування для буднів та свят. Фото 1000.menu

Повноцінний поживний обід або вечеря для всієї родини

З картоплі можна приготувати різноманітні смачні страви: посмажити, зробити пюре або ж запекти у духовці під вершковим соусом.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом дерунів, які хоч раз у житті їв кожен. Однак завдяки незвичайній підливці виходять вони надзвичайно смачними та немов з печі, інформують на Instagram-сторінці "bude_smachno_razom".

Як приготувати деруни з грибами

Інгредієнти:

  • картопля – 6 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • яйця – 1 шт.;
  • сіль та перець – за смаком;
  • олія для смаження;

Для соусу:

  • куряче філе – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • печериці – 3-4 шт.;
  • сметана 20% – 100 мл;
  • сіль – за смаком;
  • перець – за смаком;
  • твердий сир – 50 г;

Спосіб приготування:

1.Для приготування дерунів потрібно натерти картоплю та цибулю на дрібній тертці.

2.Додати яйце, сіль та перець.

3.Добре перемішати та обсмажити деруни на сковороді з олією до рум'яної скоринки.

4.Для приготування соусу потрібно нарізати куряче філе, цибулю, печериці.

5.Розігріти сковороду з олією та обсмажити все додавши наприкінці сметану.

6.Приправити за смаком спеціями та сіллю.

7.Викласти деруни чергуючи з соусом у форму для запікання та запекти в духовці 10 хвилин.

Теги:
#Гриби #Деруни #Готуємо вдома #підлива