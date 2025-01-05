Деруны станут еще вкуснее: с чем их приготовить (видео)
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Полноценный питательный обед или ужин для всей семьи
Из картофеля можно приготовить разнообразные вкусные блюда: пожарить, сделать пюре или запечь в духовке под сливочным соусом.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом дерунов, которые хоть раз в жизни каждый ел. Однако благодаря необычному соусу они получаются необычайно вкусными и словно из печи, информируют на Instagram-странице "bude_smachno_razom".
Как приготовить деруны с грибами
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.;
- лук – 1 шт.;
- яйца – 1 шт.;
- соль и перец – по вкусу;
- масло для жарки;
Для соуса:
- куриное филе – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- шампиньоны – 3-4 шт.;
- сметана 20% – 100 мл;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- твердый сыр – 50 г;
Способ приготовления:
1.Для приготовления дерунов нужно натереть картофель и лук на мелкой терке.
2.Добавить яйцо, соль и перец.
3.Хорошо перемешать и обжарить драники на сковороде с маслом до румяной корочки.
4.Для приготовления соуса нужно нарезать куриное филе, лук, шампиньоны.
5. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить все, добавив в конце сметану.
6.Приправить по вкусу специями и солью.
7. Выложить деруны чередуя с соусом в форму для запекания и запечь в духовке 10 минут.