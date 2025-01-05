Деруны станут еще вкуснее: с чем их приготовить (видео)

Полноценный питательный обед или ужин для всей семьи

Из картофеля можно приготовить разнообразные вкусные блюда: пожарить, сделать пюре или запечь в духовке под сливочным соусом.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом дерунов, которые хоть раз в жизни каждый ел. Однако благодаря необычному соусу они получаются необычайно вкусными и словно из печи, информируют на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить деруны с грибами

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.;

лук – 1 шт.;

яйца – 1 шт.;

соль и перец – по вкусу;

масло для жарки;

Для соуса:

куриное филе – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

шампиньоны – 3-4 шт.;

сметана 20% – 100 мл;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

твердый сыр – 50 г;

Способ приготовления:

1.Для приготовления дерунов нужно натереть картофель и лук на мелкой терке.

2.Добавить яйцо, соль и перец.

3.Хорошо перемешать и обжарить драники на сковороде с маслом до румяной корочки.

4.Для приготовления соуса нужно нарезать куриное филе, лук, шампиньоны.

5. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить все, добавив в конце сметану.

6.Приправить по вкусу специями и солью.

7. Выложить деруны чередуя с соусом в форму для запекания и запечь в духовке 10 минут.