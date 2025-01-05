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Деруны станут еще вкуснее: с чем их приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Простое, но очень вкусное угощение
Простое, но очень вкусное угощение. Фото 1000.menu

Полноценный питательный обед или ужин для всей семьи

Из картофеля можно приготовить разнообразные вкусные блюда: пожарить, сделать пюре или запечь в духовке под сливочным соусом.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом дерунов, которые хоть раз в жизни каждый ел. Однако благодаря необычному соусу они получаются необычайно вкусными и словно из печи, информируют на Instagram-странице "bude_smachno_razom".

Как приготовить деруны с грибами

Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • яйца – 1 шт.;
  • соль и перец – по вкусу;
  • масло для жарки;

Для соуса:

  • куриное филе – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • шампиньоны – 3-4 шт.;
  • сметана 20% – 100 мл;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • твердый сыр – 50 г;

Способ приготовления:

1.Для приготовления дерунов нужно натереть картофель и лук на мелкой терке.

2.Добавить яйцо, соль и перец.

3.Хорошо перемешать и обжарить драники на сковороде с маслом до румяной корочки.

4.Для приготовления соуса нужно нарезать куриное филе, лук, шампиньоны.

5. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить все, добавив в конце сметану.

6.Приправить по вкусу специями и солью.

7. Выложить деруны чередуя с соусом в форму для запекания и запечь в духовке 10 минут.

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#Грибы #Драники #Готовим дома #подлива