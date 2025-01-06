Впорається кожен: бісквіт печеться 10 хвилин та виходить пухким (відео)

Ідеально підходить для тортів або тістечок

Бісквіт є важливою основою у кондитерському мистецтві, адже саме з нього створюють безліч смачних страв. Він слугує базою для тортів, пирогів, печива та різноманітних десертів.

Сьогодні ми поділимося рецептом бісквіта, який завжди залишається пишним, легким і надзвичайно ніжним. До того ж — печеться він всього 10 хвилин. А опублікували його на TikTok-акаунті "annasholkova".

Як приготувати пухкий бісквіт

Інгредієнти

яйця – 5 шт.;

сіль – дрібка;

цукор – 125 г;

екстракт ванілі – 1 ч. л.;

олія – 50 мл;

розпушувач – 5 г;

борошно – 125 г;

Спосіб приготування:

1.Відділити білки від жовтків у яйцях кімнатної температури.

2.До білків додати сіль та збити міксером до легкої піни.

3.В три етапи додати цукор, продовжуючи збивання на максимальній швидкості до утворення стійких піків.

4.По одному додати жовтки, продовжуючи збивання.

5.Додати екстракт ванілі та перемішати. Піки від вінчика не повинні зникати одразу. Це вважається ідеальною консистенцією.

6.Борошно змішати із розпушувачем та додати у три етапи до яєчної маси, після кожного перемішуючи лопаткою.

7.По краю миски з тістом влити олію та ретельно перемішати.

8.Вилити тісто на застелене пергаментом деко та розрівняти.

9.Випікати протягом 10 хвилин при 200 градусах.

10.Гарячий бісквіт викласти на решітку разом із пергаментом та накрити рушником.

11.Пергамент зняти з холодного бісквіта та використати готовий виріб за призначенням.