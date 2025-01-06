Справится каждый: бисквит печется 10 минут и получается пышным (видео)
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Идеально подходит для тортов или пирожных
Бисквит является важным основанием в кондитерском искусстве, ведь именно из него создают множество вкусных блюд. Он служит базой для тортов, пирогов, печенья и всевозможных десертов.
Сегодня мы поделимся рецептом бисквита, который всегда остается пышным, легким и нежным. К тому же – печется он всего 10 минут. А опубликовали его на TikTok-аккаунте "annasholkova".
Как приготовить пышный бисквит
Ингредиенты
- яйца – 5 шт.;
- соль – щепотка;
- сахар – 125 г;
- экстракт ванили – 1 ч. л.;
- масло – 50 мл;
- разрыхлитель – 5 г;
- мука – 125 г;
Способ приготовления:
1.Отделить белки от желтков в яйцах комнатной температуры.
2.К белкам добавить соль и взбить миксером в легкую пену.
3.В три этапа добавить сахар, продолжая взбивание на максимальной скорости до образования стойких пиков.
4.По одному добавить желтки, продолжая взбивание.
5.Добавить экстракт ванили и перемешать. Пики от венчика не должны исчезать сразу. Это считается идеальной консистенцией.
6.Муку смешать с разрыхлителем и добавить в три этапа к яичной массе, после каждого перемешивая лопаткой.
7.По краю миски с тестом влить масло и тщательно перемешать.
8. Вылить тесто на застеленный пергаментом противень и разровнять.
9. Выпекать в течение 10 минут при 200 градусах.
10.Горячий бисквит выложить на решетку вместе с пергаментом и накрыть полотенцем.
11.Пергамент снять с холодного бисквита и использовать готовое изделие по назначению.