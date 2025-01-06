Справится каждый: бисквит печется 10 минут и получается пышным (видео)

Идеально подходит для тортов или пирожных

Бисквит является важным основанием в кондитерском искусстве, ведь именно из него создают множество вкусных блюд. Он служит базой для тортов, пирогов, печенья и всевозможных десертов.

Сегодня мы поделимся рецептом бисквита, который всегда остается пышным, легким и нежным. К тому же – печется он всего 10 минут. А опубликовали его на TikTok-аккаунте "annasholkova".

Как приготовить пышный бисквит

Ингредиенты

яйца – 5 шт.;

соль – щепотка;

сахар – 125 г;

экстракт ванили – 1 ч. л.;

масло – 50 мл;

разрыхлитель – 5 г;

мука – 125 г;

Способ приготовления:

1.Отделить белки от желтков в яйцах комнатной температуры.

2.К белкам добавить соль и взбить миксером в легкую пену.

3.В три этапа добавить сахар, продолжая взбивание на максимальной скорости до образования стойких пиков.

4.По одному добавить желтки, продолжая взбивание.

5.Добавить экстракт ванили и перемешать. Пики от венчика не должны исчезать сразу. Это считается идеальной консистенцией.

6.Муку смешать с разрыхлителем и добавить в три этапа к яичной массе, после каждого перемешивая лопаткой.

7.По краю миски с тестом влить масло и тщательно перемешать.

8. Вылить тесто на застеленный пергаментом противень и разровнять.

9. Выпекать в течение 10 минут при 200 градусах.

10.Горячий бисквит выложить на решетку вместе с пергаментом и накрыть полотенцем.

11.Пергамент снять с холодного бисквита и использовать готовое изделие по назначению.