Такая овсянка понравится всем: приготовьте ее с орехами и кокосовой стружкой (видео)

Понравится взрослым и детям

Для многих людей овсяная каша кажется обычным блюдом, которое не вызывает большого интереса. Однако, если из нее приготовить гранолу или добавить некоторые ингредиенты, она может стать по-настоящему вкусной.

Рецепт вкуснейшей овсянки, которая обязательно понравится каждому, опубликовали на Instagram-странице "maggtasty". После смешивания всех ингредиентов кашу оставить в холодильнике на ночь для загустения и стабилизации вкуса.

Как приготовить овсянку с кокосом

Ингредиенты:

овсяные хлопья (долгой варки) – 45 г;

чиа – 1 ч. л.;

молоко – 80 мл;

кокосовая стружка – 1 ч. л.;

кленовый сироп – 1 ч. л.;

миндаль – 10 шт.;

йогурт греческий – 80 г;

кленовый сироп – 1 ч. л.;

кокосовая стружка – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.К овсянке добавить чиа, молоко, миндаль, кокосовую стружку и кленовый сироп.

2.Все перемешать.

3.К йогурту добавить кленовый сироп, кокосовую стружку.

4.Добавить сверху к овсянке.

5. Оставить на ночь в холодильнике.