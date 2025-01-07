Такая овсянка понравится всем: приготовьте ее с орехами и кокосовой стружкой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Понравится взрослым и детям
Для многих людей овсяная каша кажется обычным блюдом, которое не вызывает большого интереса. Однако, если из нее приготовить гранолу или добавить некоторые ингредиенты, она может стать по-настоящему вкусной.
Рецепт вкуснейшей овсянки, которая обязательно понравится каждому, опубликовали на Instagram-странице "maggtasty". После смешивания всех ингредиентов кашу оставить в холодильнике на ночь для загустения и стабилизации вкуса.
Как приготовить овсянку с кокосом
Ингредиенты:
- овсяные хлопья (долгой варки) – 45 г;
- чиа – 1 ч. л.;
- молоко – 80 мл;
- кокосовая стружка – 1 ч. л.;
- кленовый сироп – 1 ч. л.;
- миндаль – 10 шт.;
- йогурт греческий – 80 г;
- кленовый сироп – 1 ч. л.;
- кокосовая стружка – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.К овсянке добавить чиа, молоко, миндаль, кокосовую стружку и кленовый сироп.
2.Все перемешать.
3.К йогурту добавить кленовый сироп, кокосовую стружку.
4.Добавить сверху к овсянке.
5. Оставить на ночь в холодильнике.