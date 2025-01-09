Всего 10 минут в духовке – и хрустящая сырная закуска готова: заменит вам все чипсы и сухарики (видео)
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Ароматные и хрустящие крекеры
Дома можно приготовить немало вкусностей. Мы делились рецептом роскошного бананового крема. Теперь расскажем, как приготовить аппетитные сырные крекеры в домашних условиях.
Эта выпечка хрустящая и ароматная. Идеальная альтернатива чипсам или сухарикам. Рецептом поделились в кулинарном блоге kris_estet. Эти крекеры очень быстро готовятся, а разлетаются еще быстрее.
Ингредиенты:
- 100 г любимого твердого сыра
- 100 г сливочного масла
- 1 желток
- 100 г муки
- щепотка соли
Способ приготовления:
- Сыр натираем на мелкой терке, холодное сливочное масло нарезаем кубиками. Добавляем желток и соль. Просеиваем муку и замешиваем тесто.
- Быстро формируем из теста шар. Заворачиваем ее в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 минут.
- Тем временем духовку разогреваем до 180 градусов. Настоявшееся тесто делим на 2 части. Каждую из них раскатываем в круг не слишком тонко, потому что крекеры получатся слишком хрупкими.
- Каждый круг нарезаем на секции. Коктейльной трубочкой делаем дырочки и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем около 10 минут.
Прежде чем есть крекеры, им нужно дать полностью остыть. Также мы рассказывали, как запечь целую курицу.