Всего 10 минут в духовке – и хрустящая сырная закуска готова: заменит вам все чипсы и сухарики (видео)

Ароматные и хрустящие крекеры

Дома можно приготовить немало вкусностей. Мы делились рецептом роскошного бананового крема. Теперь расскажем, как приготовить аппетитные сырные крекеры в домашних условиях.

Эта выпечка хрустящая и ароматная. Идеальная альтернатива чипсам или сухарикам. Рецептом поделились в кулинарном блоге kris_estet. Эти крекеры очень быстро готовятся, а разлетаются еще быстрее.

Ингредиенты:

100 г любимого твердого сыра

100 г сливочного масла

1 желток

100 г муки

щепотка соли

Способ приготовления:

Сыр натираем на мелкой терке, холодное сливочное масло нарезаем кубиками. Добавляем желток и соль. Просеиваем муку и замешиваем тесто. Быстро формируем из теста шар. Заворачиваем ее в пищевую пленку и кладем в холодильник на 30 минут. Тем временем духовку разогреваем до 180 градусов. Настоявшееся тесто делим на 2 части. Каждую из них раскатываем в круг не слишком тонко, потому что крекеры получатся слишком хрупкими. Каждый круг нарезаем на секции. Коктейльной трубочкой делаем дырочки и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем около 10 минут.

Прежде чем есть крекеры, им нужно дать полностью остыть. Также мы рассказывали, как запечь целую курицу.