Універсальний крем, який підійде до будь-якого десерту: жодного грама цукру (відео)

Цей крем солодкий завдяки бананам, а не цукру

Не обов’язково йти в кондитерську для того, щоб потішити себе та близьких смачненьким. Ми розповідали, як приготувати смачний тортик без випічки. Тепер ділимось рецептом чудового бананового крему, який підійде до будь-якого десерту.

Банани самі по собі солодкі, тому додавати цукор у цей крем не потрібно. Як його приготувати, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Tundes Cakes Recetas. Цей крем допоможе вам створювати оригінальні десерти, або ж його можна використовувати для приготування домашнього бананового морозива.

Інгредієнти:

Банани – 5 шт. (близько 500 г)

Лимонний сік — 30 мл

Молоко – 300 мл

Кукурудзяний крохмаль – 50 г (або 100 г борошна)

Яєчні жовтки – 3 шт.

Ванільна есенція – 1 чайна ложка

Дуже холодні вершки – 500 мл

Вершкове масло — 50 г

Спосіб приготування:

Очистіть банани та наріжте їх кубиками. У сковороді або каструлі розтопіть 50 г вершкового масла. Додайте нарізані банани та лимонний сік. Тушкуйте на повільному вогні, періодично помішуючи, протягом 2 хвилин. Зніміть сковороду з вогню. Розімніть банани виделкою або за допомогою картоплем'ялки до стану пюре. Додайте невелику кількість молока до гарячого бананового пюре, перемішайте. В окремій мисці змішайте кукурудзяний крохмаль (або борошно) з яєчними жовтками. Додайте цю суміш до бананової маси, ретельно перемішуючи, щоб не було грудочок. Поступово влийте решту молока, продовжуючи перемішувати. За бажанням, можна додатково подрібнити суміш блендером для більш однорідної консистенції. Поставте каструлю з банановою сумішшю на повільний вогонь. Додайте ванільну есенцію. Постійно помішуючи, варіть крем до загустіння. Перекладіть готовий крем у посудину. Накрийте харчовою плівкою "в контакт" та дайте йому охолонути при кімнатній температурі, а потім поставте в холодильник мінімум на 2 години для повного охолодження та загустіння. В окремій мисці збийте дуже холодні вершки до стійких піків. Дістаньте охолоджений банановий крем з холодильника та збийте його окремо, щоб він став більш повітряним. Поступово додайте збитий банановий крем до збитих вершків, акуратно перемішуючи до однорідної, густої та пишної консистенції.

Ви можете приготувати цей крем заздалегідь — він зберігається п’ять днів у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати домашнє згущене молоко.