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Жменька капусти, трохи грибів — і сніданок на столі: розкішний рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Рецепт апетитної страви з яєць та капусти
Рецепт апетитної страви з яєць та капусти. Фото Скриншот з відео

Такий омлет з апетитною начинкою зовсім нескладно приготувати

Смачні страви можуть бути надзвичайно простими. Ми розповідали, як приготувати апетитну намазку з квасолі та сиру. Тепер ділимось рецептом апетитного омлету з капустою та грибами.

Це чудовий сніданок або й обід. Омлет з капустою виходить добре просмажений, а начинка з цибулі та грибів додає страві шарму. Як приготувати цю смакоту, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Frische Rezepte.

Інгредієнти:

  • 150 г капусти
  • 2 яйця
  • 0,5 цибулини
  • 7 грибів.
  • сіль
  • олія для смаження
  • 2 чайні ложки томатної пасти
  • сир скибочками

Спосіб приготування:

  1. Капусту дрібно шаткуємо. Солимо її та розминаємо руками. Розбиваємо у капусту яйця та перемішуємо до однорідності.
  2. Цибулю нарізаємо кубиками. На сковороді розігріваємо олію. Обсмажуємо цибулю до легкої золотистості.
  3. Тим часом нарізаємо гриби. Додаємо їх до цибулі і теж обсмажуємо. Солимо. Додаємо томатну пасту і хвилину дві обсмажуємо її, помішуючи.
  4. На іншій сковороді теж розігріваємо олію. Викладаємо туди яєчно-капустяну суміш, рівномірно розподіляємо.
  5. Коли "омлет" схопиться, на половину викладаємо сир та грибну начинку. Загортаємо другою половиною та готуємо ще кілька хвилин під кришкою.

Страва надзвичайно смачна, але проста і швидка у приготуванні. Також ми розповідали, як приготувати апетитний польський суп Журек.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Капуста #Омлет