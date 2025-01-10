Жменька капусти, трохи грибів — і сніданок на столі: розкішний рецепт (відео)

Такий омлет з апетитною начинкою зовсім нескладно приготувати

Смачні страви можуть бути надзвичайно простими. Ми розповідали, як приготувати апетитну намазку з квасолі та сиру. Тепер ділимось рецептом апетитного омлету з капустою та грибами.

Це чудовий сніданок або й обід. Омлет з капустою виходить добре просмажений, а начинка з цибулі та грибів додає страві шарму. Як приготувати цю смакоту, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Frische Rezepte.

Інгредієнти:

150 г капусти

2 яйця

0,5 цибулини

7 грибів.

сіль

олія для смаження

2 чайні ложки томатної пасти

сир скибочками

Спосіб приготування:

Капусту дрібно шаткуємо. Солимо її та розминаємо руками. Розбиваємо у капусту яйця та перемішуємо до однорідності. Цибулю нарізаємо кубиками. На сковороді розігріваємо олію. Обсмажуємо цибулю до легкої золотистості. Тим часом нарізаємо гриби. Додаємо їх до цибулі і теж обсмажуємо. Солимо. Додаємо томатну пасту і хвилину дві обсмажуємо її, помішуючи. На іншій сковороді теж розігріваємо олію. Викладаємо туди яєчно-капустяну суміш, рівномірно розподіляємо. Коли "омлет" схопиться, на половину викладаємо сир та грибну начинку. Загортаємо другою половиною та готуємо ще кілька хвилин під кришкою.

Страва надзвичайно смачна, але проста і швидка у приготуванні. Також ми розповідали, як приготувати апетитний польський суп Журек.