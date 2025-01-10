Жменька капусти, трохи грибів — і сніданок на столі: розкішний рецепт (відео)
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Такий омлет з апетитною начинкою зовсім нескладно приготувати
Смачні страви можуть бути надзвичайно простими. Ми розповідали, як приготувати апетитну намазку з квасолі та сиру. Тепер ділимось рецептом апетитного омлету з капустою та грибами.
Це чудовий сніданок або й обід. Омлет з капустою виходить добре просмажений, а начинка з цибулі та грибів додає страві шарму. Як приготувати цю смакоту, розповіли на кулінарному ютуб-каналі Frische Rezepte.
Інгредієнти:
- 150 г капусти
- 2 яйця
- 0,5 цибулини
- 7 грибів.
- сіль
- олія для смаження
- 2 чайні ложки томатної пасти
- сир скибочками
Спосіб приготування:
- Капусту дрібно шаткуємо. Солимо її та розминаємо руками. Розбиваємо у капусту яйця та перемішуємо до однорідності.
- Цибулю нарізаємо кубиками. На сковороді розігріваємо олію. Обсмажуємо цибулю до легкої золотистості.
- Тим часом нарізаємо гриби. Додаємо їх до цибулі і теж обсмажуємо. Солимо. Додаємо томатну пасту і хвилину дві обсмажуємо її, помішуючи.
- На іншій сковороді теж розігріваємо олію. Викладаємо туди яєчно-капустяну суміш, рівномірно розподіляємо.
- Коли "омлет" схопиться, на половину викладаємо сир та грибну начинку. Загортаємо другою половиною та готуємо ще кілька хвилин під кришкою.
Страва надзвичайно смачна, але проста і швидка у приготуванні. Також ми розповідали, як приготувати апетитний польський суп Журек.