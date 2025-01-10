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Горстка капусты, немного грибов – и завтрак на столе: роскошный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Рецепт аппетитного блюда из яиц и капусты
Рецепт аппетитного блюда из яиц и капусты. Фото Скриншот из видео

Такой омлет с аппетитной начинкой совсем несложно приготовить

Вкусные блюда могут быть очень простыми. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную намазку из фасоли и сыра. Теперь делимся рецептом аппетитного омлета с капустой и грибами.

Это отличный завтрак или и обед. Омлет с капустой получается хорошо прожаренный, а начинка из лука и грибов добавляет блюду шарма. Как приготовить эти вкусности, рассказали на кулинарном ютуб-канале Frische Rezepte.

Ингредиенты:

  • 150 г капусты
  • 2 яйца
  • 0,5 луковицы
  • 7 грибов
  • соль
  • масло для жарки
  • 2 чайные ложки томатной пасты
  • сыр ломтиками

Способ приготовления:

  1. Капусту мелко шинкуем. Солим ее и разминаем руками. Разбиваем в капусту яйца и перемешиваем до однородности.
  2. Лук нарезаем кубиками. На сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем лук до лёгкой золотистости.
  3. Тем временем нарезаем грибы. Добавляем их к луку и тоже обжариваем. Солим. Добавляем томатную пасту и минутку две обжариваем ее, помешивая.
  4. На другой сковороде тоже разогреваем растительное масло. Выкладываем туда яично-капустную смесь, равномерно распределяем.
  5. Когда "омлет" схватится, выкладываем на половину сыр и грибную начинку. Заворачиваем второй половиной и готовим еще несколько минут под крышкой.

Блюдо чрезвычайно вкусное, но простое и быстрое в приготовлении. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный польский суп Журек.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Капуста #Омлет