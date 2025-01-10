Горстка капусты, немного грибов – и завтрак на столе: роскошный рецепт (видео)

Такой омлет с аппетитной начинкой совсем несложно приготовить

Вкусные блюда могут быть очень простыми. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную намазку из фасоли и сыра. Теперь делимся рецептом аппетитного омлета с капустой и грибами.

Это отличный завтрак или и обед. Омлет с капустой получается хорошо прожаренный, а начинка из лука и грибов добавляет блюду шарма. Как приготовить эти вкусности, рассказали на кулинарном ютуб-канале Frische Rezepte.

Ингредиенты:

150 г капусты

2 яйца

0,5 луковицы

7 грибов

соль

масло для жарки

2 чайные ложки томатной пасты

сыр ломтиками

Способ приготовления:

Капусту мелко шинкуем. Солим ее и разминаем руками. Разбиваем в капусту яйца и перемешиваем до однородности. Лук нарезаем кубиками. На сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем лук до лёгкой золотистости. Тем временем нарезаем грибы. Добавляем их к луку и тоже обжариваем. Солим. Добавляем томатную пасту и минутку две обжариваем ее, помешивая. На другой сковороде тоже разогреваем растительное масло. Выкладываем туда яично-капустную смесь, равномерно распределяем. Когда "омлет" схватится, выкладываем на половину сыр и грибную начинку. Заворачиваем второй половиной и готовим еще несколько минут под крышкой.

Блюдо чрезвычайно вкусное, но простое и быстрое в приготовлении. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный польский суп Журек.