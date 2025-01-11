Найпростіша вечеря з рису і жменьки фаршу: голубці, які не потрібно крутити (відео)

Ситна і смачна страва на кожен день

Смачні страви не обов’язково повинні забирати у вас весь вільний час. Ми розповідали, як запекти цілу курку в духовці. Тепер ділимось рецептом апетитних лінивих голубців.

Як їх готувати, розповіла у своєму кулінарному блозі Джесіка Котовська. Завдяки особливій заливці страва виходить ароматною та соковитою.

Інгредієнти:

Рис — 1 склянка

Фарш — 600-700 г

Капуста — 1 шт

Морква — 2 шт

Цибуля — 2 шт

Сіль, спеції,

Сметана

Томатна паста

Кріп

Спосіб приготування:

Промиваємо рис до чистої води. Заливаємо його водою та відварюємо до готовності. Охолоджуємо рис та змішуємо з фаршем. На деякий час відставляємо. Чистимо цибулю та нарізаємо кубиками. Моркву теж чистимо і натираємо на тертці. Обсмажуємо на сковороді з олією цибулю та моркву. Поки овочі смажаться, нарізаємо дрібно капусту. Змішуємо її з засмажкою та додаємо до фаршу з рисом. Додаємо спеції до смаку та ретельно вимішуємо. З капустяної маси формуємо кульки та викладаємо у форму для запікання. Готуємо заливку. Для цього змішуємо в окремій мисці сметану з томатною пастою. Солимо та розводимо окропом. Заливаємо голубці та відправляємо в духовку на 40-45 хвилин при 180 градусах. Готові голубці посипаємо кропом.

Ці голубці дуже смачно їсти зі сметаною, як і звичайні. Також ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець.