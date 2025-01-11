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Найпростіша вечеря з рису і жменьки фаршу: голубці, які не потрібно крутити (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Чудовий рецепт лінивих голубців
Чудовий рецепт лінивих голубців. Фото Андрій Клюс

Ситна і смачна страва на кожен день

Смачні страви не обов’язково повинні забирати у вас весь вільний час. Ми розповідали, як запекти цілу курку в духовці. Тепер ділимось рецептом апетитних лінивих голубців.

Як їх готувати, розповіла у своєму кулінарному блозі Джесіка Котовська. Завдяки особливій заливці страва виходить ароматною та соковитою.

Інгредієнти:

  • Рис — 1 склянка
  • Фарш — 600-700 г
  • Капуста — 1 шт
  • Морква — 2 шт
  • Цибуля — 2 шт
  • Сіль, спеції,
  • Сметана
  • Томатна паста
  • Кріп

Спосіб приготування:

  1. Промиваємо рис до чистої води. Заливаємо його водою та відварюємо до готовності. Охолоджуємо рис та змішуємо з фаршем. На деякий час відставляємо.
  2. Чистимо цибулю та нарізаємо кубиками. Моркву теж чистимо і натираємо на тертці. Обсмажуємо на сковороді з олією цибулю та моркву.
  3. Поки овочі смажаться, нарізаємо дрібно капусту. Змішуємо її з засмажкою та додаємо до фаршу з рисом.
  4. Додаємо спеції до смаку та ретельно вимішуємо. З капустяної маси формуємо кульки та викладаємо у форму для запікання.
  5. Готуємо заливку. Для цього змішуємо в окремій мисці сметану з томатною пастою. Солимо та розводимо окропом.
  6. Заливаємо голубці та відправляємо в духовку на 40-45 хвилин при 180 градусах. Готові голубці посипаємо кропом.

Ці голубці дуже смачно їсти зі сметаною, як і звичайні. Також ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець.

Теги:
#Рецепт #Капуста #Фарш #Голубці