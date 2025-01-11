Найпростіша вечеря з рису і жменьки фаршу: голубці, які не потрібно крутити (відео)
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Ситна і смачна страва на кожен день
Смачні страви не обов’язково повинні забирати у вас весь вільний час. Ми розповідали, як запекти цілу курку в духовці. Тепер ділимось рецептом апетитних лінивих голубців.
Як їх готувати, розповіла у своєму кулінарному блозі Джесіка Котовська. Завдяки особливій заливці страва виходить ароматною та соковитою.
Інгредієнти:
- Рис — 1 склянка
- Фарш — 600-700 г
- Капуста — 1 шт
- Морква — 2 шт
- Цибуля — 2 шт
- Сіль, спеції,
- Сметана
- Томатна паста
- Кріп
Спосіб приготування:
- Промиваємо рис до чистої води. Заливаємо його водою та відварюємо до готовності. Охолоджуємо рис та змішуємо з фаршем. На деякий час відставляємо.
- Чистимо цибулю та нарізаємо кубиками. Моркву теж чистимо і натираємо на тертці. Обсмажуємо на сковороді з олією цибулю та моркву.
- Поки овочі смажаться, нарізаємо дрібно капусту. Змішуємо її з засмажкою та додаємо до фаршу з рисом.
- Додаємо спеції до смаку та ретельно вимішуємо. З капустяної маси формуємо кульки та викладаємо у форму для запікання.
- Готуємо заливку. Для цього змішуємо в окремій мисці сметану з томатною пастою. Солимо та розводимо окропом.
- Заливаємо голубці та відправляємо в духовку на 40-45 хвилин при 180 градусах. Готові голубці посипаємо кропом.
Ці голубці дуже смачно їсти зі сметаною, як і звичайні. Також ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець.