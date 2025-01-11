Самый простой ужин из риса и горсточки фарша: голубцы, которые не нужно крутить (видео)

Сытное и вкусное блюдо на каждый день

Вкусные блюда не обязательно должны отнимать у вас все свободное время. Мы рассказывали, как запечь целую курицу в духовке. Теперь делимся рецептом аппетитных ленивых голубцов.

Как их готовить, рассказала в своем кулинарном блоге Джессика Котовская. Благодаря особой заливке блюдо получается ароматным и сочным.

Ингредиенты:

Рис – 1 стакан

Фарш — 600-700 г

Капуста — 1 шт

Морковь — 2 шт

Лук — 2 шт

Соль, специи,

Сметана

Томатная паста

Укроп

Способ приготовления:

Промываем рис до чистой воды. Заливаем его водой и отвариваем до готовности. Охлаждаем рис и смешиваем с фаршем. На время отставляем. Очищаем лук и нарезаем кубиками. Морковь тоже чистим и натираем на терке. Обжариваем на сковороде с маслом лук и морковь. Пока овощи жарят, нарезаем мелко капусту. Смешиваем ее с зажаркой и добавляем в фарш с рисом. Добавляем специи по вкусу и тщательно перемешиваем. Из капустной массы формируем шарики и выкладываем в форму для запекания. Готовим заливку. Для этого смешиваем в отдельной миске сметану с томатной пастой. Солим и разводим кипятком. Заливаем голубцы и отправляем в духовку на 40-45 минут при 180 градусах. Готовые голубцы посыпаем укропом.

Эти голубцы вкусно есть со сметаной, как и обычные. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь.