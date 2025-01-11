Самый простой ужин из риса и горсточки фарша: голубцы, которые не нужно крутить (видео)
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Сытное и вкусное блюдо на каждый день
Вкусные блюда не обязательно должны отнимать у вас все свободное время. Мы рассказывали, как запечь целую курицу в духовке. Теперь делимся рецептом аппетитных ленивых голубцов.
Как их готовить, рассказала в своем кулинарном блоге Джессика Котовская. Благодаря особой заливке блюдо получается ароматным и сочным.
Ингредиенты:
- Рис – 1 стакан
- Фарш — 600-700 г
- Капуста — 1 шт
- Морковь — 2 шт
- Лук — 2 шт
- Соль, специи,
- Сметана
- Томатная паста
- Укроп
Способ приготовления:
- Промываем рис до чистой воды. Заливаем его водой и отвариваем до готовности. Охлаждаем рис и смешиваем с фаршем. На время отставляем.
- Очищаем лук и нарезаем кубиками. Морковь тоже чистим и натираем на терке. Обжариваем на сковороде с маслом лук и морковь.
- Пока овощи жарят, нарезаем мелко капусту. Смешиваем ее с зажаркой и добавляем в фарш с рисом.
- Добавляем специи по вкусу и тщательно перемешиваем. Из капустной массы формируем шарики и выкладываем в форму для запекания.
- Готовим заливку. Для этого смешиваем в отдельной миске сметану с томатной пастой. Солим и разводим кипятком.
- Заливаем голубцы и отправляем в духовку на 40-45 минут при 180 градусах. Готовые голубцы посыпаем укропом.
Эти голубцы вкусно есть со сметаной, как и обычные. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь.