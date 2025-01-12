Фантастично смачна закуска: Клопотенко показав, як перетворити моркву на нереальну смакоту (відео)

Морква по-корейськи — це апетитний гарнір чи салат

Смачні закуски зовсім нескладно приготувати вдома. Ми розповідали, як спекти ароматні сирні крекери. Тепер ділимось рецептом пікантної ферментованої моркви (або, як її часто називають, моркви по-корейськи).

Метод дуже простий, чимось схожий на приготування квашеної капусти. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділився кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

Морква – 1 кг

Сіль – 20 г

Часник – 4-6 зубчиків

Коріандр мелений – 1 ч. л.

Чорний мелений перець – ½ ч. л.

Спосіб приготування:

Помийте та очистіть 1 кг моркви. Натріть її на спеціальній тертці для моркви по-корейськи або на звичайній крупній тертці, намагаючись зробити тонкі смужки. Помістіть натерту моркву у велику миску або контейнер. Додайте 20 г солі та добре помніть моркву руками, щоб вона пустила сік. Це необхідно для початку процесу ферментації. Залиште моркву в теплому місці на 3 дні. Коли цей час мине, додайте до моркви подрібнений часник, мелений коріандр та чорний мелений перець. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Залиште моркву ще на 2 дні в теплому місці для подальшої ферментації. Загальний час ферментації становить 5 днів.

Морква повинна стати м'якшою, але залишатися хрумкою. Перекладіть готову ферментовану моркву в чисту банку та зберігайте в холодильнику. Також ми розповідали, як смачно замаринувати оселедець вдома.