Фантастически вкусная закуска: Клопотенко показал, как превратить морковь в нереальную вкуснятину (видео)

Морковь по-корейски – это аппетитный гарнир или салат

Вкусные закуски совсем несложно приготовить дома. Мы рассказывали, как испечь ароматные сырные крекеры. Теперь делимся рецептом пикантной ферментированной моркови (или, как ее часто называют, моркови по-корейски).

Метод очень прост, чем-то похож на приготовление квашеной капусты. Рецептом на своем ютуб-канале поделился повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

Морковь – 1 кг

Соль – 20 г

Чеснок – 4-6 зубчиков

Кориандр молотый – 1 ч. л.

Черный молотый перец – ½ ч. л.

Способ приготовления:

Вымойте и очистите 1 кг моркови. Натрите ее на специальной терке для моркови по-корейски или на обычной крупной терке, пытаясь сделать тонкие полоски. Поместите натертую морковь в большую миску или контейнер. Добавьте 20 г соли и хорошо помните морковь руками, чтобы она пустила сок. Это нужно для начала процесса ферментации. Оставьте морковь в теплом месте на 3 дня. Когда это время пройдет, добавьте в морковь измельченный чеснок, молотый кориандр и черный молотый перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Оставьте морковь еще на 2 дня в теплом месте для последующей ферментации. Общее время ферментации составляет 5 дней.

Морковь должна стать более мягкой, но оставаться хрустящей. Переложите готовую ферментированную морковь в чистую банку и храните в холодильнике. Также мы рассказывали, как вкусно замариновать сельдь дома.