Апетитне печиво "Лопухи": готувати нереально просто (відео)
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Рецепт апетитної випічки до чаю
Домашня випічка може бути простою. Ми розповідали, як приготувати сирний крекер. Тепер ділимось рецептом апетитного печива "Лопухи".
Його зовсім нескладно приготувати, а смак просто чудовий. Це ніжне печиво з начинкою зі збитих білків та горіхів. Як приготувати це печиво, розповіли у кулінарному блозі vik_romanenko.
Інгредієнти:
- борошно — 250 г
- жовток — 2 шт
- сіль
- вершкове масло — 80 г
- сметана 15% — 100 г
Для начинки:
- білки — 2 шт
- цукор — 120 г
- волоські горіхи
- цукрова пудра
Спосіб приготування:
- Вершкове масло натираємо на крупній тертці та з’єднуємо з борошном руками у дрібну крихту. Окремо з’єднуємо жовтки і сметану, додаємо дрібку солі.
- Потім з’єднуємо отриману масу на основі жовтків з борошняною сумішшю. Замішуємо тісто.
- Тісто ділимо на невеликі шматочки розміром з волоський горіх. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 20 штук. Прибираємо їх в холодильник на 40 хв.
- Тим часом збиваємо білки з цукром. Тісто потрібно тонко розкатати. На центр кожного кружечка викладаємо начинку, заліплюємо, як вареник, і складаємо навпіл.
- Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на 12-15 хвилин. Потім посипаємо цукровою пудрою.
Це надзвичайно ніжно й апетитно. Печиво виходить хрустке, а начинка залишається дуже ніжною. Також ми розповідали, як приготувати сендвіч Крок-Мадам.