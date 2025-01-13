Апетитне печиво "Лопухи": готувати нереально просто (відео)

Рецепт апетитної випічки до чаю

Домашня випічка може бути простою. Ми розповідали, як приготувати сирний крекер. Тепер ділимось рецептом апетитного печива "Лопухи".

Його зовсім нескладно приготувати, а смак просто чудовий. Це ніжне печиво з начинкою зі збитих білків та горіхів. Як приготувати це печиво, розповіли у кулінарному блозі vik_romanenko.

Інгредієнти:

борошно — 250 г

жовток — 2 шт

сіль

вершкове масло — 80 г

сметана 15% — 100 г

Для начинки:

білки — 2 шт

цукор — 120 г

волоські горіхи

цукрова пудра

Спосіб приготування:

Вершкове масло натираємо на крупній тертці та з’єднуємо з борошном руками у дрібну крихту. Окремо з’єднуємо жовтки і сметану, додаємо дрібку солі. Потім з’єднуємо отриману масу на основі жовтків з борошняною сумішшю. Замішуємо тісто. Тісто ділимо на невеликі шматочки розміром з волоський горіх. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 20 штук. Прибираємо їх в холодильник на 40 хв. Тим часом збиваємо білки з цукром. Тісто потрібно тонко розкатати. На центр кожного кружечка викладаємо начинку, заліплюємо, як вареник, і складаємо навпіл. Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на 12-15 хвилин. Потім посипаємо цукровою пудрою.

Це надзвичайно ніжно й апетитно. Печиво виходить хрустке, а начинка залишається дуже ніжною. Також ми розповідали, як приготувати сендвіч Крок-Мадам.