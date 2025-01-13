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Апетитне печиво "Лопухи": готувати нереально просто (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Ніжне та апетитне печиво
Ніжне та апетитне печиво. Фото Скриншот з відео

Рецепт апетитної випічки до чаю

Домашня випічка може бути простою. Ми розповідали, як приготувати сирний крекер. Тепер ділимось рецептом апетитного печива "Лопухи".

Його зовсім нескладно приготувати, а смак просто чудовий. Це ніжне печиво з начинкою зі збитих білків та горіхів. Як приготувати це печиво, розповіли у кулінарному блозі vik_romanenko.

Інгредієнти:

  • борошно — 250 г
  • жовток — 2 шт
  • сіль
  • вершкове масло — 80 г
  • сметана 15% — 100 г

Для начинки:

  • білки — 2 шт
  • цукор — 120 г
  • волоські горіхи
  • цукрова пудра

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло натираємо на крупній тертці та з’єднуємо з борошном руками у дрібну крихту. Окремо з’єднуємо жовтки і сметану, додаємо дрібку солі.
  2. Потім з’єднуємо отриману масу на основі жовтків з борошняною сумішшю. Замішуємо тісто.
  3. Тісто ділимо на невеликі шматочки розміром з волоський горіх. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 20 штук. Прибираємо їх в холодильник на 40 хв.
  4. Тим часом збиваємо білки з цукром. Тісто потрібно тонко розкатати. На центр кожного кружечка викладаємо начинку, заліплюємо, як вареник, і складаємо навпіл.
  5. Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на 12-15 хвилин. Потім посипаємо цукровою пудрою.

Це надзвичайно ніжно й апетитно. Печиво виходить хрустке, а начинка залишається дуже ніжною. Також ми розповідали, як приготувати сендвіч Крок-Мадам.

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#Рецепт #Печиво #Випічка #Начинка