Аппетитное печенье "Лопухи": готовить нереально просто (видео)

Рецепт аппетитной выпечки к чаю

Домашняя выпечка может быть простой. Мы рассказывали, как приготовить сырный крекер. Теперь делимся рецептом аппетитного печенья "Лопухи".

Его совсем несложно приготовить, а вкус просто отличный. Это нежное печенье с начинкой из взбитых белков и орехов. Как приготовить печенье, рассказали в кулинарном блоге vik_romanenko.

Ингредиенты:

мука — 250 г

желток — 2 шт

соль

сливочное масло — 80 г

сметана 15% — 100 г

Для начинки:

белки — 2 шт

сахар — 120 г

грецкие орехи

сахарная пудра

Способ приготовления:

Сливочное масло натираем на крупной терке и соединяем с мукой руками в мелкую крошку. Отдельно соединяем желтки и сметану, добавляем щепотку соли. Затем соединяем полученную массу на основе желтков с мучной смесью. Замешиваем тесто. Тесто делим на небольшие кусочки размером с грецкий орех. Из приведенного количества ингредиентов выходит 20 штук. Убираем их в холодильник на 40 мин. Тем временем взбиваем белки с сахаром. Тесто нужно тонко раскатать. На центр каждого кружочка выкладываем начинку, залепляем, как вареник, и складываем пополам. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 12-15 минут. Затем посыпаем сахарной пудрой.

Это очень нежно и аппетитно. Печенье получается хрустящее, а начинка остается очень нежной. Также мы рассказывали, как приготовить сэндвич Крок-Мадам.