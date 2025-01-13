Аппетитное печенье "Лопухи": готовить нереально просто (видео)
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Рецепт аппетитной выпечки к чаю
Домашняя выпечка может быть простой. Мы рассказывали, как приготовить сырный крекер. Теперь делимся рецептом аппетитного печенья "Лопухи".
Его совсем несложно приготовить, а вкус просто отличный. Это нежное печенье с начинкой из взбитых белков и орехов. Как приготовить печенье, рассказали в кулинарном блоге vik_romanenko.
Ингредиенты:
- мука — 250 г
- желток — 2 шт
- соль
- сливочное масло — 80 г
- сметана 15% — 100 г
Для начинки:
- белки — 2 шт
- сахар — 120 г
- грецкие орехи
- сахарная пудра
Способ приготовления:
- Сливочное масло натираем на крупной терке и соединяем с мукой руками в мелкую крошку. Отдельно соединяем желтки и сметану, добавляем щепотку соли.
- Затем соединяем полученную массу на основе желтков с мучной смесью. Замешиваем тесто.
- Тесто делим на небольшие кусочки размером с грецкий орех. Из приведенного количества ингредиентов выходит 20 штук. Убираем их в холодильник на 40 мин.
- Тем временем взбиваем белки с сахаром. Тесто нужно тонко раскатать. На центр каждого кружочка выкладываем начинку, залепляем, как вареник, и складываем пополам.
- Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 12-15 минут. Затем посыпаем сахарной пудрой.
Это очень нежно и аппетитно. Печенье получается хрустящее, а начинка остается очень нежной. Также мы рассказывали, как приготовить сэндвич Крок-Мадам.