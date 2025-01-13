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Аппетитное печенье "Лопухи": готовить нереально просто (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Нежное и аппетитное печенье
Нежное и аппетитное печенье. Фото Скриншот из видео

Рецепт аппетитной выпечки к чаю

Домашняя выпечка может быть простой. Мы рассказывали, как приготовить сырный крекер. Теперь делимся рецептом аппетитного печенья "Лопухи".

Его совсем несложно приготовить, а вкус просто отличный. Это нежное печенье с начинкой из взбитых белков и орехов. Как приготовить печенье, рассказали в кулинарном блоге vik_romanenko.

Ингредиенты:

  • мука — 250 г
  • желток — 2 шт
  • соль
  • сливочное масло — 80 г
  • сметана 15% — 100 г

Для начинки:

  • белки — 2 шт
  • сахар — 120 г
  • грецкие орехи
  • сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло натираем на крупной терке и соединяем с мукой руками в мелкую крошку. Отдельно соединяем желтки и сметану, добавляем щепотку соли.
  2. Затем соединяем полученную массу на основе желтков с мучной смесью. Замешиваем тесто.
  3. Тесто делим на небольшие кусочки размером с грецкий орех. Из приведенного количества ингредиентов выходит 20 штук. Убираем их в холодильник на 40 мин.
  4. Тем временем взбиваем белки с сахаром. Тесто нужно тонко раскатать. На центр каждого кружочка выкладываем начинку, залепляем, как вареник, и складываем пополам.
  5. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 12-15 минут. Затем посыпаем сахарной пудрой.

Это очень нежно и аппетитно. Печенье получается хрустящее, а начинка остается очень нежной. Также мы рассказывали, как приготовить сэндвич Крок-Мадам.

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