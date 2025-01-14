Найпростіший пиріг, на який ви витратите п’ять хвилин: ситна страва на всю сім’ю (відео)

Чудовий рецепт простого пирога

Домашня випічка може бути ще смачнішою, ніж магазинна. Ми ділились рецептом апетитних сирних крекерів. Тепер розповідаємо, як приготувати смачний пиріг з готового листкового тіста.

Це надзвичайно ситно і смачно. А використання готового тіста спрощує і прискорює приготування. Рецептом поділились у кулінарному блозі pmu_mariia.

Інгредієнти:

2 листи листового тіста

4 млинці або 1 великий лаваш

1 куряче філе

200 грамів грибів

200 грамів броколі

1 цибуля

1 морква

1 плавлений сирок

сир та кунжут для посипання

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

Тісто розкладаємо на пергамент, щоб розморозилось. Тим часом нарізаємо цибулю, моркву, та гриби. Усе обсмажуємо. В киплячу підсолену воду кидаємо броколі на 3-4 хвилин. Потім відразу відкидаємо на сито і кладемо у холодну воду. Поки овочі смажаться, нарізаємо філе. Додаємо до сковорідки м’ясо, потім броколі і плавлений сирок. Розкладаємо на лаваш усю начинку. Рівномірно розподіляємо її, не доходяти 2-3 см до краю. За бажанням присипаємо сиром — так буде краще триматись. Закручуємо рулет, отриманий лаваш загортаємо у листове тісто. Змащуємо збитим яйцем, присипаємо потертим сиром і кунжутом На 180 градусах випікаємо 30-40 хвилин.

Даємо готовому пирогу трохи охолонути — і можна смакувати. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет з квасолі.