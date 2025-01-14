Найпростіший пиріг, на який ви витратите п’ять хвилин: ситна страва на всю сім’ю (відео)
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Чудовий рецепт простого пирога
Домашня випічка може бути ще смачнішою, ніж магазинна. Ми ділились рецептом апетитних сирних крекерів. Тепер розповідаємо, як приготувати смачний пиріг з готового листкового тіста.
Це надзвичайно ситно і смачно. А використання готового тіста спрощує і прискорює приготування. Рецептом поділились у кулінарному блозі pmu_mariia.
Інгредієнти:
- 2 листи листового тіста
- 4 млинці або 1 великий лаваш
- 1 куряче філе
- 200 грамів грибів
- 200 грамів броколі
- 1 цибуля
- 1 морква
- 1 плавлений сирок
- сир та кунжут для посипання
- сіль та перець до смаку
Спосіб приготування:
- Тісто розкладаємо на пергамент, щоб розморозилось. Тим часом нарізаємо цибулю, моркву, та гриби. Усе обсмажуємо.
- В киплячу підсолену воду кидаємо броколі на 3-4 хвилин. Потім відразу відкидаємо на сито і кладемо у холодну воду.
- Поки овочі смажаться, нарізаємо філе. Додаємо до сковорідки м’ясо, потім броколі і плавлений сирок.
- Розкладаємо на лаваш усю начинку. Рівномірно розподіляємо її, не доходяти 2-3 см до краю. За бажанням присипаємо сиром — так буде краще триматись.
- Закручуємо рулет, отриманий лаваш загортаємо у листове тісто. Змащуємо збитим яйцем, присипаємо потертим сиром і кунжутом На 180 градусах випікаємо 30-40 хвилин.
Даємо готовому пирогу трохи охолонути — і можна смакувати. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет з квасолі.