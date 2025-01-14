Самый простой пирог, на который вы потратите пять минут: сытное блюдо на всю семью (видео)

Прекрасный рецепт простого пирога

Домашняя выпечка может быть вкуснее магазинной. Мы делились рецептом аппетитных сырных крекеров. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный пирог из готового слоеного теста.

Это очень сытно и вкусно. А использование готового теста упрощает и ускоряет приготовление. Рецептом поделились в кулинарном блоге pmu_mariia.

Ингредиенты:

2 листа листового теста

4 блина или 1 большой лаваш

1 куриное филе

200 граммов грибов

200 граммов брокколи

1 лук

1 морковь

1 плавленый сырок

сыр и кунжут для посыпки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Тесто раскладываем на пергамент, чтобы разморозилось. Тем временем нарезаем лук, морковь и грибы. Все обжариваем. В кипящую подсоленную воду бросаем брокколи на 3-4 минуты. Затем сразу откидываем на сито и кладем в холодную воду. Пока овощи жарят, нарезаем филе. Добавляем к сковороде мясо, затем брокколи и плавленый творожок. Раскладываем на лаваш всю начинку. Равномерно распределяем ее, не доходите 2-3 см до края. По желанию присыпаем сыром – так будет лучше держаться. Закручиваем рулет, получившийся лаваш заворачиваем в листовое тесто. Смазываем взбитым яйцом, присыпаем потертым сыром и кунжутом. На 180 градусах выпекаем 30-40 минут.

Даем готовому пирогу немного остыть – и можно смаковать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет из фасоли.