Самый простой пирог, на который вы потратите пять минут: сытное блюдо на всю семью (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный рецепт простого пирога
Домашняя выпечка может быть вкуснее магазинной. Мы делились рецептом аппетитных сырных крекеров. Теперь рассказываем, как приготовить вкусный пирог из готового слоеного теста.
Это очень сытно и вкусно. А использование готового теста упрощает и ускоряет приготовление. Рецептом поделились в кулинарном блоге pmu_mariia.
Ингредиенты:
- 2 листа листового теста
- 4 блина или 1 большой лаваш
- 1 куриное филе
- 200 граммов грибов
- 200 граммов брокколи
- 1 лук
- 1 морковь
- 1 плавленый сырок
- сыр и кунжут для посыпки
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Тесто раскладываем на пергамент, чтобы разморозилось. Тем временем нарезаем лук, морковь и грибы. Все обжариваем.
- В кипящую подсоленную воду бросаем брокколи на 3-4 минуты. Затем сразу откидываем на сито и кладем в холодную воду.
- Пока овощи жарят, нарезаем филе. Добавляем к сковороде мясо, затем брокколи и плавленый творожок.
- Раскладываем на лаваш всю начинку. Равномерно распределяем ее, не доходите 2-3 см до края. По желанию присыпаем сыром – так будет лучше держаться.
- Закручиваем рулет, получившийся лаваш заворачиваем в листовое тесто. Смазываем взбитым яйцом, присыпаем потертым сыром и кунжутом. На 180 градусах выпекаем 30-40 минут.
Даем готовому пирогу немного остыть – и можно смаковать. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет из фасоли.