Не потрібно йти в ресторан: найсмачніший бургер можна приготувати вдома (відео)
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М’ясо в цьому бургері нереально смачне
Багато страв, які здаються нам виключно ресторанними, можна приготувати вдома. Ми ділились рецептом чудового сендвіча Крок-Мадам. Тепер розповімо, як приготувати апетитний бургер.
У кулінарному блозі droboshevska_y розповіли, як приготувати цю страву, однак не в класичному її виконанні, а з рваною курятиною замість котлети. М’ясна складова бургера з цим рецептом буде нереально ніжною та соковитою.
Інгредієнти:
- Цибуля
- Томат
- Кетчуп або томатна паста
- Курячі стегна
- Соус
- Огірки консервовані
- Булочки для бургерів
- Сир Чедер
- Сир сулугуні або інший твердий сир
- Улюблені спеції
- Олія для смаження
Спосіб приготування:
- Курячі стегна відварюємо або запікаємо до готовності. Булочки для бургера розрізаємо навпіл. Трохи підрум’янюємо на сковороді обидві половинки зі сторони зрізу.
- Охолоджене куряче м’ясо розділяємо на волокна. Цибулю та помідори дрібно кришимо, обсмажуємо на олії.
- В овочеву суміш додаємо кетчуп, трохи води, улюблені спеції. Також викладаємо поділене на волокна м’ясо і перемішуємо. Тушкуємо начинку 5-10 хвилин під кришкою. Формуємо бургери. Перш за все, у форму для запікання кладемо нижні частини булочок, соус. Потім робимо шар натертого твердого сиру. Викладаємо начинку з курятини, огірки, сир чедер.
- Знову змащуємо соусом і кладемо верхні частини булки. Випікаємо 5-10 хвилин при 180°.
Це ситно і нереально смачно — наче цей бургер і справді приготували в ресторані. Також ми розповідали, як спекти вдома апетитний сирний крекер.