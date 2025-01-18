Не потрібно йти в ресторан: найсмачніший бургер можна приготувати вдома (відео)

М’ясо в цьому бургері нереально смачне

Багато страв, які здаються нам виключно ресторанними, можна приготувати вдома. Ми ділились рецептом чудового сендвіча Крок-Мадам. Тепер розповімо, як приготувати апетитний бургер.

У кулінарному блозі droboshevska_y розповіли, як приготувати цю страву, однак не в класичному її виконанні, а з рваною курятиною замість котлети. М’ясна складова бургера з цим рецептом буде нереально ніжною та соковитою.

Інгредієнти:

Цибуля

Томат

Кетчуп або томатна паста

Курячі стегна

Соус

Огірки консервовані

Булочки для бургерів

Сир Чедер

Сир сулугуні або інший твердий сир

Улюблені спеції

Олія для смаження

Спосіб приготування:

Курячі стегна відварюємо або запікаємо до готовності. Булочки для бургера розрізаємо навпіл. Трохи підрум’янюємо на сковороді обидві половинки зі сторони зрізу. Охолоджене куряче м’ясо розділяємо на волокна. Цибулю та помідори дрібно кришимо, обсмажуємо на олії. В овочеву суміш додаємо кетчуп, трохи води, улюблені спеції. Також викладаємо поділене на волокна м’ясо і перемішуємо. Тушкуємо начинку 5-10 хвилин під кришкою. Формуємо бургери. Перш за все, у форму для запікання кладемо нижні частини булочок, соус. Потім робимо шар натертого твердого сиру. Викладаємо начинку з курятини, огірки, сир чедер. Знову змащуємо соусом і кладемо верхні частини булки. Випікаємо 5-10 хвилин при 180°.

Це ситно і нереально смачно — наче цей бургер і справді приготували в ресторані. Також ми розповідали, як спекти вдома апетитний сирний крекер.