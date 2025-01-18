Не нужно идти в ресторан: самый вкусный бургер можно приготовить дома (видео)
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Мясо в этом бургере нереально вкусно
Многие блюда, которые кажутся исключительно ресторанными, можно приготовить дома. Мы делились рецептом великолепного сэндвича Крок-Мадам. Теперь расскажем, как приготовить аппетитный бургер.
В кулинарном блоге droboshevska_y рассказали, как приготовить это блюдо, однако не в классическом его исполнении, а с рваной курятиной вместо котлеты. Мясная составляющая бургера по этому рецепту будет нереально нежной и сочной.
Ингредиенты:
- Лук
- Томат
- Кетчуп или томатная паста
- Куриные бедра
- Соус
- Огурцы консервированные
- Булочки для бургеров
- Сыр Чедер
- Сыр сулугуни или другой твердый сыр
- Любимые специи
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Куриные бедра отвариваем или запекаем до готовности. Булочки для бургера разрезаем пополам. Немного подрумяниваем на сковороде обе половинки со стороны среза.
- Охлажденное куриное мясо разделяем на волокна. Лук и помидоры мелко крошим, обжариваем на растительном масле.
- В овощную смесь добавляем кетчуп, немного воды, излюбленные специи. Также выкладываем разделенное на волокна мясо и перемешиваем. Тушим начинку 5-10 минут под крышкой. Формируем бургеры. Прежде всего в форму для запекания кладем нижние части булочек, соус. Затем делаем слой натертого сыра. Выкладываем начинку из курятины, огурцы, сыр чедер.
- Снова смазываем соусом и кладем верхние части булки. Выпекаем 5-10 минут при 180°.
Это сытно и нереально вкусно — как будто этот бургер действительно приготовили в ресторане. Также мы рассказывали, как испечь дома аппетитный сырный крекер.