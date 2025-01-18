Хитрий рецепт арабських млинців, які "склеюються" з начинкою: вони точно не розваляться (відео)

В такі млинці можна загортати будь-яку начинку

Ми ділились рецептом апетитного паштету, яким можна зручно і смачно перекусити. Тепер розповімо, як приготувати дивовижні арабські млинці, які смажаться лише з одного боку а потім самі склеюються навколо начинки.

Рецептом поділились у кулінарному блозі dainty_bite. Цей спосіб приготування млинців з начинкою традиційний в багатьох культурах Близького Сходу. В них можна загортати як солодкі, так і солоні начинки.

Інгредієнти:

2 склянки борошна

1/2 склянки манки

2 ст.л цукру

1/2 чайної ложки розпушувача

1/4 чайної ложки соди

1 чайна ложка швидких дріжджів

3 склянки води

Спосіб приготування:

В блендері змішайте борошно, манку та воду. Також додайте цукор, розпушувач та дріжджі. Знову перемішайте. Останньою у тісто додається харчова сода, з нею потрібно ще раз перемішати. Цьому тісту не потрібно відпочивати, тож ви можете попередньо розігріти антипригарну сковороду до середньої температури. Смажаться млинці одразу, на сковороді без олії. Вони смажаться з одного боку, до моменту, коли на поверхні луснуть бульбашки, а в середині млинця, де він найтовщий, зникне слід вологого тіста.

Після цього залишиться лише викласти начинку в теплий млинець, скласти його навпіл та защіпнути краї, як для вареників. Також ми розповідали, як в духовці приготувати соковиті котлети.