Хитрий рецепт арабських млинців, які "склеюються" з начинкою: вони точно не розваляться (відео)
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В такі млинці можна загортати будь-яку начинку
Ми ділились рецептом апетитного паштету, яким можна зручно і смачно перекусити. Тепер розповімо, як приготувати дивовижні арабські млинці, які смажаться лише з одного боку а потім самі склеюються навколо начинки.
Рецептом поділились у кулінарному блозі dainty_bite. Цей спосіб приготування млинців з начинкою традиційний в багатьох культурах Близького Сходу. В них можна загортати як солодкі, так і солоні начинки.
Інгредієнти:
- 2 склянки борошна
- 1/2 склянки манки
- 2 ст.л цукру
- 1/2 чайної ложки розпушувача
- 1/4 чайної ложки соди
- 1 чайна ложка швидких дріжджів
- 3 склянки води
Спосіб приготування:
- В блендері змішайте борошно, манку та воду. Також додайте цукор, розпушувач та дріжджі. Знову перемішайте.
- Останньою у тісто додається харчова сода, з нею потрібно ще раз перемішати. Цьому тісту не потрібно відпочивати, тож ви можете попередньо розігріти антипригарну сковороду до середньої температури.
- Смажаться млинці одразу, на сковороді без олії. Вони смажаться з одного боку, до моменту, коли на поверхні луснуть бульбашки, а в середині млинця, де він найтовщий, зникне слід вологого тіста.
Після цього залишиться лише викласти начинку в теплий млинець, скласти його навпіл та защіпнути краї, як для вареників. Також ми розповідали, як в духовці приготувати соковиті котлети.