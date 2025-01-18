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Хитрый рецепт арабских блинчиков, которые "склеиваются" с начинкой: они точно не развалятся (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт блинов
Прекрасный рецепт блинов. Фото Скриншот из видео

В такие блины можно заворачивать любую начинку

Мы делились рецептом аппетитного паштета, которым можно удобно и вкусно перекусить. Теперь расскажем, как приготовить удивительные арабские блины, которые жарятся только с одной стороны, а потом сами склеиваются вокруг начинки.

Рецептом поделились в кулинарном блоге dainty_bite. Этот способ приготовления блинчиков с начинкой традиционный во многих культурах Ближнего Востока. В них можно заворачивать как сладкие, так и соленые начинки.

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 1/2 стакана манки
  • 2 ст.л сахара
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки соды
  • 1 чайная ложка быстрых дрожжей
  • 3 стакана воды

Способ приготовления:

  1. В блендере смешайте муку, манку и воду. Также добавьте сахар, разрыхлитель и дрожжи. Снова перемешайте.
  2. Последней в тесто прибавляется пищевая сода, с ней нужно еще раз перемешать. Этому тесту не нужно отдыхать, поэтому вы можете предварительно разогреть антипригарную сковороду до средней температуры.
  3. Жарятся блины сразу, на сковороде без растительного масла. Они жарятся с одной стороны, до момента, когда на поверхности лопнут пузырьки, а в середине блинчика, где он самый толстый, исчезнет след влажного теста.

После этого останется только выложить начинку в теплый блин, сложить его пополам и защелкнуть края, как для вареников. Также мы рассказывали, как в духовке приготовить сочные котлеты.

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#Рецепт #Начинка #Тесто #Блины