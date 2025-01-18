Хитрый рецепт арабских блинчиков, которые "склеиваются" с начинкой: они точно не развалятся (видео)

В такие блины можно заворачивать любую начинку

Мы делились рецептом аппетитного паштета, которым можно удобно и вкусно перекусить. Теперь расскажем, как приготовить удивительные арабские блины, которые жарятся только с одной стороны, а потом сами склеиваются вокруг начинки.

Рецептом поделились в кулинарном блоге dainty_bite. Этот способ приготовления блинчиков с начинкой традиционный во многих культурах Ближнего Востока. В них можно заворачивать как сладкие, так и соленые начинки.

Ингредиенты:

2 стакана муки

1/2 стакана манки

2 ст.л сахара

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки соды

1 чайная ложка быстрых дрожжей

3 стакана воды

Способ приготовления:

В блендере смешайте муку, манку и воду. Также добавьте сахар, разрыхлитель и дрожжи. Снова перемешайте. Последней в тесто прибавляется пищевая сода, с ней нужно еще раз перемешать. Этому тесту не нужно отдыхать, поэтому вы можете предварительно разогреть антипригарную сковороду до средней температуры. Жарятся блины сразу, на сковороде без растительного масла. Они жарятся с одной стороны, до момента, когда на поверхности лопнут пузырьки, а в середине блинчика, где он самый толстый, исчезнет след влажного теста.

После этого останется только выложить начинку в теплый блин, сложить его пополам и защелкнуть края, как для вареников. Также мы рассказывали, как в духовке приготовить сочные котлеты.