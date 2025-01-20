Приготовьте, пока есть мандарины: особенно ароматный пирог на скорую руку (видео)

Как испечь мандариновый кекс

В духовке можно приготовить много вкусных блюд. Мы рассказывали, как испечь запеканку на обед или ужин. Теперь делимся рецептом к чаю, который следует приготовить, пока есть вкусные мандарины.

В кулинарном блоге giuliardii поделились рецептом перевернутого мандаринового кекса. Он получается супер мягким, цитрусовым, ароматным.

Ингредиенты:

3 яйца

220 г муки

180 г сахара

50 мл растительного масла

100 мл мандаринового сока

2 ч. л. разрыхлителя

мандарины и мандариновая цедра

Способ приготовления:

Отделите желтки от белков. Смешайте сахар и мандариновую цедру с желтками. Взбивайте, пока смесь не посветлеет. Масло и свежий мандариновый сок влейте в желточную смесь. Перемешайте до однородной смеси. Туда же просейте муку и разрыхлитель. Перемешайте до соединения массы. В отдельной миске взбейте яичные белки до стойких пиков. Аккуратно введите взбитые белки в тесто и перемешайте в воздушную и легкую текстуру. Форму для запекания посыпать тесто и разложить сверху половинки мандаринов. На них вылить готовое тесто. Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке при 170 °C, пока он не станет золотисто-коричневым. Это займет около 40 минут. Дайте готовому пирогу остыть. Переверните его, чтобы мандарины были сверху.

После этого можно порезать и смаковать. Также мы рассказывали, как в духовке приготовить аппетитные и сочные котлеты.