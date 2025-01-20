Приготовьте, пока есть мандарины: особенно ароматный пирог на скорую руку (видео)
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Как испечь мандариновый кекс
В духовке можно приготовить много вкусных блюд. Мы рассказывали, как испечь запеканку на обед или ужин. Теперь делимся рецептом к чаю, который следует приготовить, пока есть вкусные мандарины.
В кулинарном блоге giuliardii поделились рецептом перевернутого мандаринового кекса. Он получается супер мягким, цитрусовым, ароматным.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 220 г муки
- 180 г сахара
- 50 мл растительного масла
- 100 мл мандаринового сока
- 2 ч. л. разрыхлителя
- мандарины и мандариновая цедра
Способ приготовления:
- Отделите желтки от белков. Смешайте сахар и мандариновую цедру с желтками. Взбивайте, пока смесь не посветлеет.
- Масло и свежий мандариновый сок влейте в желточную смесь. Перемешайте до однородной смеси.
- Туда же просейте муку и разрыхлитель. Перемешайте до соединения массы. В отдельной миске взбейте яичные белки до стойких пиков.
- Аккуратно введите взбитые белки в тесто и перемешайте в воздушную и легкую текстуру. Форму для запекания посыпать тесто и разложить сверху половинки мандаринов. На них вылить готовое тесто.
- Выпекайте пирог в заранее разогретой духовке при 170 °C, пока он не станет золотисто-коричневым. Это займет около 40 минут.
- Дайте готовому пирогу остыть. Переверните его, чтобы мандарины были сверху.
После этого можно порезать и смаковать. Также мы рассказывали, как в духовке приготовить аппетитные и сочные котлеты.