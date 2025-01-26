Десерт із дорогої кав’ярні легко приготувати вдома: рецепт чизкейка "Нью-Йорк" (відео)

Апетитний та розкішний десерт

Домашні десерти можуть бути і розкішними, і простими в приготуванні. Ми розповідали, як спекти мандариновий кекс. Якщо ж хочеться чогось складнішого, варто звернути увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Юлія Сенич розповіла, як приготувати справжній чизкейк "Нью-Йорк", як у дорогій кав’ярні. Це можна зробити вдома, і не дуже складно, особливо, якщо є перевірений рецепт

Інгредієнти:

крем-сир 550

печиво пісочне 470 г

вершкове масло 190 г

яйця 3 шт

крохмаль 2 ст. л.

лимонний сік та цедра

вершки 33% 150 мл

цукрова пудра 150 г

ванільний цукор до смаку

заморожені ягоди для декору

Спосіб приготування:

Пісочне печиво перебиваємо у блендері на крихту. Якщо блендера немає, це можна зробити з допомогою дерев’яної качалки. Додаємо до печива розтоплене масло і перемішуємо. Перекладаємо масу форму, застелену пергаментом. Формуємо дно з печива спочатку ложкою, потім склянкою. Залишаємо в холодильнику на 30-40 хвилин. Для начинки перетираємо або збиваємо блендером вершковий сир з цукровою пудрою, ванільним цукром та вершками. По одному додаємо яйця і вимішуємо до поєднання. Додаємо лимонну цедру та кілька крапель лимонного соку. Всипаємо крохмаль, знову перемішуємо та переливаємо в форму. В духовку ставимо на низ деко з водою. Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Тоді зменшуємо температуру до 150 градусів і випікаємо ще 1 годину. Після випікання залишаємо чизкейк в духовці на 2-3 години. Тоді ставимо в холодильник на ніч.

Декоруємо готовий чизкейк свіжими чи замороженими ягодами. Також ми ділились рецептом фрітати з фаршем.