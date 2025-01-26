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Десерт із дорогої кав’ярні легко приготувати вдома: рецепт чизкейка "Нью-Йорк" (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже смачний чизкейк
Дуже смачний чизкейк. Фото lasunka.com

Апетитний та розкішний десерт

Домашні десерти можуть бути і розкішними, і простими в приготуванні. Ми розповідали, як спекти мандариновий кекс. Якщо ж хочеться чогось складнішого, варто звернути увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Юлія Сенич розповіла, як приготувати справжній чизкейк "Нью-Йорк", як у дорогій кав’ярні. Це можна зробити вдома, і не дуже складно, особливо, якщо є перевірений рецепт

Інгредієнти:

  • крем-сир 550
  • печиво пісочне 470 г
  • вершкове масло 190 г
  • яйця 3 шт
  • крохмаль 2 ст. л.
  • лимонний сік та цедра
  • вершки 33% 150 мл
  • цукрова пудра 150 г
  • ванільний цукор до смаку
  • заморожені ягоди для декору

Спосіб приготування:

  1. Пісочне печиво перебиваємо у блендері на крихту. Якщо блендера немає, це можна зробити з допомогою дерев’яної качалки.
  2. Додаємо до печива розтоплене масло і перемішуємо. Перекладаємо масу форму, застелену пергаментом.
  3. Формуємо дно з печива спочатку ложкою, потім склянкою. Залишаємо в холодильнику на 30-40 хвилин.
  4. Для начинки перетираємо або збиваємо блендером вершковий сир з цукровою пудрою, ванільним цукром та вершками. По одному додаємо яйця і вимішуємо до поєднання.
  5. Додаємо лимонну цедру та кілька крапель лимонного соку. Всипаємо крохмаль, знову перемішуємо та переливаємо в форму.
  6. В духовку ставимо на низ деко з водою. Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Тоді зменшуємо температуру до 150 градусів і випікаємо ще 1 годину.
  7. Після випікання залишаємо чизкейк в духовці на 2-3 години. Тоді ставимо в холодильник на ніч.

Декоруємо готовий чизкейк свіжими чи замороженими ягодами. Також ми ділились рецептом фрітати з фаршем.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Десерт #Чізкейк