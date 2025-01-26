Десерт із дорогої кав’ярні легко приготувати вдома: рецепт чизкейка "Нью-Йорк" (відео)
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Апетитний та розкішний десерт
Домашні десерти можуть бути і розкішними, і простими в приготуванні. Ми розповідали, як спекти мандариновий кекс. Якщо ж хочеться чогось складнішого, варто звернути увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка Юлія Сенич розповіла, як приготувати справжній чизкейк "Нью-Йорк", як у дорогій кав’ярні. Це можна зробити вдома, і не дуже складно, особливо, якщо є перевірений рецепт
Інгредієнти:
- крем-сир 550
- печиво пісочне 470 г
- вершкове масло 190 г
- яйця 3 шт
- крохмаль 2 ст. л.
- лимонний сік та цедра
- вершки 33% 150 мл
- цукрова пудра 150 г
- ванільний цукор до смаку
- заморожені ягоди для декору
Спосіб приготування:
- Пісочне печиво перебиваємо у блендері на крихту. Якщо блендера немає, це можна зробити з допомогою дерев’яної качалки.
- Додаємо до печива розтоплене масло і перемішуємо. Перекладаємо масу форму, застелену пергаментом.
- Формуємо дно з печива спочатку ложкою, потім склянкою. Залишаємо в холодильнику на 30-40 хвилин.
- Для начинки перетираємо або збиваємо блендером вершковий сир з цукровою пудрою, ванільним цукром та вершками. По одному додаємо яйця і вимішуємо до поєднання.
- Додаємо лимонну цедру та кілька крапель лимонного соку. Всипаємо крохмаль, знову перемішуємо та переливаємо в форму.
- В духовку ставимо на низ деко з водою. Випікаємо в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Тоді зменшуємо температуру до 150 градусів і випікаємо ще 1 годину.
- Після випікання залишаємо чизкейк в духовці на 2-3 години. Тоді ставимо в холодильник на ніч.
Декоруємо готовий чизкейк свіжими чи замороженими ягодами. Також ми ділились рецептом фрітати з фаршем.