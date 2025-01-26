Десерт из дорогого кафе легко приготовить дома: рецепт чизкейка "Нью-Йорк" (видео)
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Аппетитный и роскошный десерт
Домашние десерты могут быть и роскошными и простыми в приготовлении. Мы рассказывали, как испечь мандариновый кекс. Если же хочется чего-нибудь посложнее, стоит обратить внимание на следующий рецепт.
Кулинарная блоггер Юлия Сенич рассказала, как приготовить настоящий чизкейк "Нью-Йорк", как в дорогом кафе. Это можно сделать дома, и не очень сложно, особенно если есть проверенный рецепт
Ингредиенты:
- крем-сыр 550 г
- печенье песочное 470 г
- сливочное масло 190 г
- яйца 3 шт
- крахмал 2 ст. л.
- лимонный сок и цедра
- сливки 33% 150 мл
- сахарная пудра 150 г
- ванильный сахар по вкусу
- замороженные ягоды для декора
Способ приготовления:
- Песочное печенье перебиваем в блендере на крошку. Если блендера нет, это можно сделать с помощью деревянной скалки.
- Добавляем в печенье растопленное масло и перемешиваем. Переводим массу форму, застеленную пергаментом.
- Формируем дно из печенья сначала ложкой, затем стаканом. Оставляем в холодильнике на 30-40 минут.
- Для начинки перетираем или взбиваем блендером сыр с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сливками. По одному добавляем яйца и вымешиваем в сочетание.
- Добавляем лимонную цедру и несколько капель лимонного сока. Всыпаем крахмал, снова перемешиваем и переливаем в форму.
- В духовку ставим на низ противень с водой. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Тогда убавляем температуру до 150 градусов и выпекаем еще 1 час.
- После выпечки оставляем чизкейк в духовке на 2-3 часа. Тогда ставим в холодильник на ночь.
Декорируем готовый чизкейк свежими или замороженными ягодами. Также мы делились рецептом фритаты с фаршем.