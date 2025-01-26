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Десерт из дорогого кафе легко приготовить дома: рецепт чизкейка "Нью-Йорк" (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень вкусный чизкейк
Очень вкусный чизкейк. Фото lasunka.com

Аппетитный и роскошный десерт

Домашние десерты могут быть и роскошными и простыми в приготовлении. Мы рассказывали, как испечь мандариновый кекс. Если же хочется чего-нибудь посложнее, стоит обратить внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггер Юлия Сенич рассказала, как приготовить настоящий чизкейк "Нью-Йорк", как в дорогом кафе. Это можно сделать дома, и не очень сложно, особенно если есть проверенный рецепт

Ингредиенты:

  • крем-сыр 550 г
  • печенье песочное 470 г
  • сливочное масло 190 г
  • яйца 3 шт
  • крахмал 2 ст. л.
  • лимонный сок и цедра
  • сливки 33% 150 мл
  • сахарная пудра 150 г
  • ванильный сахар по вкусу
  • замороженные ягоды для декора

Способ приготовления:

  1. Песочное печенье перебиваем в блендере на крошку. Если блендера нет, это можно сделать с помощью деревянной скалки.
  2. Добавляем в печенье растопленное масло и перемешиваем. Переводим массу форму, застеленную пергаментом.
  3. Формируем дно из печенья сначала ложкой, затем стаканом. Оставляем в холодильнике на 30-40 минут.
  4. Для начинки перетираем или взбиваем блендером сыр с сахарной пудрой, ванильным сахаром и сливками. По одному добавляем яйца и вымешиваем в сочетание.
  5. Добавляем лимонную цедру и несколько капель лимонного сока. Всыпаем крахмал, снова перемешиваем и переливаем в форму.
  6. В духовку ставим на низ противень с водой. Выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Тогда убавляем температуру до 150 градусов и выпекаем еще 1 час.
  7. После выпечки оставляем чизкейк в духовке на 2-3 часа. Тогда ставим в холодильник на ночь.

Декорируем готовый чизкейк свежими или замороженными ягодами. Также мы делились рецептом фритаты с фаршем.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Десерт #Чизкейк