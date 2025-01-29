На ковбасу більше не глянете: як приготувати соковитий курячий рулет на бутерброди (відео)
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Корисніший та смачніший за будь-яку ковбасу
Господині люблять куряче м'ясо за швидкість приготування, смак та відносну бюджетність. Зокрема, можна приготувати ситну страву з куркою та перцем або ж звернути увагу на соковитий курячий рулет.
Готується страва швидко, а виходить надзвичайно смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати курячий рулет
Інгредієнти:
- куряче філе – 400 г;
- куряче стегно – 4 шт.;
- гриби – 100 г;
- сіль, перець;
- сушений часник — 2 ч. л.;
- паприка копчена;
- вершки 20% або курячий бульйон – 75 мл;
- фісташки – 100 г (або будь-які горішки);
Спосіб приготування:
1.До фаршу додати натерту або перекручену цибулю, сіль, перець, сушений часник та нарізаний кубиком перець.
2.Розкласти у два шари в рукав для запікання та притрусити паприкою.
3.Викласти фарш та розрівняти.
4.Викласти натертий сир та скрутити в рулет за допомогою рукава. Завʼязати з обох боків.
5.Запікати при 200* 45 хвилин.
6.Відкрити рукав, змастити соусом Наршараб та запікати ще 10 хв.