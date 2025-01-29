На ковбасу більше не глянете: як приготувати соковитий курячий рулет на бутерброди (відео)

Корисніший та смачніший за будь-яку ковбасу

Господині люблять куряче м'ясо за швидкість приготування, смак та відносну бюджетність. Зокрема, можна приготувати ситну страву з куркою та перцем або ж звернути увагу на соковитий курячий рулет.

Готується страва швидко, а виходить надзвичайно смачною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати курячий рулет

Інгредієнти:

куряче філе – 400 г;

куряче стегно – 4 шт.;

гриби – 100 г;

сіль, перець;

сушений часник — 2 ч. л.;

паприка копчена;

вершки 20% або курячий бульйон – 75 мл;

фісташки – 100 г (або будь-які горішки);

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати натерту або перекручену цибулю, сіль, перець, сушений часник та нарізаний кубиком перець.

2.Розкласти у два шари в рукав для запікання та притрусити паприкою.

3.Викласти фарш та розрівняти.

4.Викласти натертий сир та скрутити в рулет за допомогою рукава. Завʼязати з обох боків.

5.Запікати при 200* 45 хвилин.

6.Відкрити рукав, змастити соусом Наршараб та запікати ще 10 хв.