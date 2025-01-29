На колбасу больше не посмотрите: как приготовить сочный куриный рулет на бутерброды (видео)
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Полезнее и вкуснее любой колбасы
Хозяйки любят куриное мясо за скорость приготовления, вкус и относительную бюджетность. В частности, можно приготовить сытное блюдо с курицей и перцем или обратить внимание на сочный куриный рулет.
Готовится блюдо быстро, а получается очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".
Как приготовить куриный рулет
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г;
- куриное бедро – 4 шт.;
- грибы – 100 г;
- соль, перец;
- сушеный чеснок — 2 ч. л.;
- паприка копченая;
- сливки 20% или куриный бульон – 75 мл;
- фисташки – 100 г (или любые орешки);
Способ приготовления:
1.К фаршу добавить натертый или извращенный лук, соль, перец, сушеный чеснок и нарезанный кубиком перец.
2. Разложить в два слоя в рукав для запекания и посыпать паприкой.
3.Выложить фарш и разровнять.
4. Выложить натертый сыр и свернуть в рулет с помощью рукава. Завязать с обеих сторон.
5.Запекать при 200 градусах около 45 минут.
6.Открыть рукав, смазать соусом Наршараб и запекать еще 10 мин.