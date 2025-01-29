На колбасу больше не посмотрите: как приготовить сочный куриный рулет на бутерброды (видео)

Полезнее и вкуснее любой колбасы

Хозяйки любят куриное мясо за скорость приготовления, вкус и относительную бюджетность. В частности, можно приготовить сытное блюдо с курицей и перцем или обратить внимание на сочный куриный рулет.

Готовится блюдо быстро, а получается очень вкусным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olga_riabenko_".

Как приготовить куриный рулет

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

куриное бедро – 4 шт.;

грибы – 100 г;

соль, перец;

сушеный чеснок — 2 ч. л.;

паприка копченая;

сливки 20% или куриный бульон – 75 мл;

фисташки – 100 г (или любые орешки);

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить натертый или извращенный лук, соль, перец, сушеный чеснок и нарезанный кубиком перец.

2. Разложить в два слоя в рукав для запекания и посыпать паприкой.

3.Выложить фарш и разровнять.

4. Выложить натертый сыр и свернуть в рулет с помощью рукава. Завязать с обеих сторон.

5.Запекать при 200 градусах около 45 минут.

6.Открыть рукав, смазать соусом Наршараб и запекать еще 10 мин.