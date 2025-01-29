Приготуйте це замість котлет — і домашні цілуватимуть вам руки: простий рецепт (відео)

Смачна страва з курячого м’яса

З курятини можна приготувати чимало простих і ситних страв. Ми розповідали, як смачно запекти її в духовці. Тепер поділимось ідеальним рецептом, якщо у вас є курячий фарш, але хочеться чогось цікавішого, ніж звичайні котлети.

У кулінарному блозі iryna_yesman_food розповіли, як приготувати апетитні курячі гнізда з начинкою. Це чудовий варіант вечері. До того ж, на відміну від котлет, гнізда не потрібно смажити — достатньо закинути їх в духовку і займатися своїми справами.

Інгредієнти:

курячий фарш — 1 кг

яйце — 1 шт

цибуля — 1 шт

сіль, перець до смаку

Для начинки:

цибуля

помідори

вʼялені томати

соус песто

сулугуні або моцарела

Спосіб приготування:

Цибулю дуже дрібно нарізаємо. Додаємо її до фаршу. Також додаємо яйце, сіль, перець, ретельно перемішуємо. Деко застеляємо пергаментом та трохи змащую олією. За допомогою вологої ложки формуємо кульки та викладаємо на пергамент. Склянку опускаємо у воду і вологим дном притискаємо кульки з м’яса посередині. Таким чином робимо заглиблення, в які потім будемо класти начинку. Наповнюємо їх начинкою. Для цього змішуємо соус песто і нарізані вʼялені томати, накришені цибульку і свіжі помідори. Зверху все щедро присипаємо натертою моцарелою. Відправляємо у розігріту до 180 г градусів духовку на 30 хвилин.

Це надзвичайно смачно і ситно. Можна їсти просто з салатом, а можна приготувати на гарнір апетитну запечену картоплю.