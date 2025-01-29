Приготуйте це замість котлет — і домашні цілуватимуть вам руки: простий рецепт (відео)
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Смачна страва з курячого м’яса
З курятини можна приготувати чимало простих і ситних страв. Ми розповідали, як смачно запекти її в духовці. Тепер поділимось ідеальним рецептом, якщо у вас є курячий фарш, але хочеться чогось цікавішого, ніж звичайні котлети.
У кулінарному блозі iryna_yesman_food розповіли, як приготувати апетитні курячі гнізда з начинкою. Це чудовий варіант вечері. До того ж, на відміну від котлет, гнізда не потрібно смажити — достатньо закинути їх в духовку і займатися своїми справами.
Інгредієнти:
- курячий фарш — 1 кг
- яйце — 1 шт
- цибуля — 1 шт
- сіль, перець до смаку
Для начинки:
- цибуля
- помідори
- вʼялені томати
- соус песто
- сулугуні або моцарела
Спосіб приготування:
- Цибулю дуже дрібно нарізаємо. Додаємо її до фаршу. Також додаємо яйце, сіль, перець, ретельно перемішуємо.
- Деко застеляємо пергаментом та трохи змащую олією. За допомогою вологої ложки формуємо кульки та викладаємо на пергамент.
- Склянку опускаємо у воду і вологим дном притискаємо кульки з м’яса посередині. Таким чином робимо заглиблення, в які потім будемо класти начинку.
- Наповнюємо їх начинкою. Для цього змішуємо соус песто і нарізані вʼялені томати, накришені цибульку і свіжі помідори.
- Зверху все щедро присипаємо натертою моцарелою. Відправляємо у розігріту до 180 г градусів духовку на 30 хвилин.
Це надзвичайно смачно і ситно. Можна їсти просто з салатом, а можна приготувати на гарнір апетитну запечену картоплю.