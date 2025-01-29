Приготовьте это вместо котлет — и домашние будут целовать руки: простой рецепт (видео)

Вкусное блюдо из куриного мяса

Из курятины можно приготовить немало простых и сытных блюд. Мы рассказывали, как вкусно запечь ее в духовке. Теперь поделимся идеальным рецептом, если у вас есть куриный фарш, но хочется чего-нибудь более интересного, чем обычные котлеты.

В кулинарном блоге iryna_yesman_food рассказали, как приготовить аппетитные куриные гнезда с начинкой. Это отличный вариант ужина. К тому же, в отличие от котлет, гнезда не нужно жарить – достаточно забросить их в духовку и заниматься своими делами.

Ингредиенты:

куриный фарш — 1 кг

яйцо — 1 шт

лук — 1 шт

соль, перец по вкусу

Для начинки:

лук

помидоры

вяленые томаты

соус песто

сулугуни или моцарелла

Способ приготовления:

Лук очень мелко нарезаем. Добавляем ее в фарш. Также добавляем яйцо, соль, перец, тщательно перемешиваем. Противень застилаем пергаментом и немного смазываю маслом. С помощью влажной ложки формируем шарики и выкладываем на пергамент. Стакан опускаем в воду и влажным дном прижимаем шарики из мяса посередине. Таким образом производим углубления, в которые потом будем класть начинку. Наполняем их начинкой. Для этого смешиваем соус песто и нарезанные вяленые томаты, накрошенный лучок и свежие помидоры. Сверху все щедро присыпаем натертой моцареллой. Отправляем в разогретую до 180 г градусов духовку на 30 минут.

Это очень вкусно и сытно. Можно есть просто с салатом, а можно приготовить на гарнир аппетитный запеченный картофель.