Приготовьте это вместо котлет — и домашние будут целовать руки: простой рецепт (видео)
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Вкусное блюдо из куриного мяса
Из курятины можно приготовить немало простых и сытных блюд. Мы рассказывали, как вкусно запечь ее в духовке. Теперь поделимся идеальным рецептом, если у вас есть куриный фарш, но хочется чего-нибудь более интересного, чем обычные котлеты.
В кулинарном блоге iryna_yesman_food рассказали, как приготовить аппетитные куриные гнезда с начинкой. Это отличный вариант ужина. К тому же, в отличие от котлет, гнезда не нужно жарить – достаточно забросить их в духовку и заниматься своими делами.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 1 кг
- яйцо — 1 шт
- лук — 1 шт
- соль, перец по вкусу
Для начинки:
- лук
- помидоры
- вяленые томаты
- соус песто
- сулугуни или моцарелла
Способ приготовления:
- Лук очень мелко нарезаем. Добавляем ее в фарш. Также добавляем яйцо, соль, перец, тщательно перемешиваем.
- Противень застилаем пергаментом и немного смазываю маслом. С помощью влажной ложки формируем шарики и выкладываем на пергамент.
- Стакан опускаем в воду и влажным дном прижимаем шарики из мяса посередине. Таким образом производим углубления, в которые потом будем класть начинку.
- Наполняем их начинкой. Для этого смешиваем соус песто и нарезанные вяленые томаты, накрошенный лучок и свежие помидоры.
- Сверху все щедро присыпаем натертой моцареллой. Отправляем в разогретую до 180 г градусов духовку на 30 минут.
Это очень вкусно и сытно. Можно есть просто с салатом, а можно приготовить на гарнир аппетитный запеченный картофель.