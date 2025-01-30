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Цей смак знайомий з дитинства: як приготувати апетитні сирні сочники

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт апетитних сочників
Рецепт апетитних сочників. Фото shuba.life

Чудовий рецепт сочників

Якщо хочеться чогось апетитного до чаю, це не привід бігти в магазин. Ми розповідали, як спекти ефектний яблучний рулет. Тепер ділимось рецептом тих самих сочників з сиром, смак яких знайомий багатьом з дитинства.

Як їх приготувати, розповіли у кулінарному блозі tania_desert. Рецепт класичний і простий, вдасться кожному.

Інгредієнти:

  • 100 грамів масла
  • 60 грамів цукру
  • дрібка солі
  • 1 ч. л. ванільного цукру
  • 1 яйце
  • 70 грамів сметани
  • 300 грамів борошна
  • 0,5 ч. л. розпушувача

Для начинки:

  • 400 грамів кисломолочного сиру
  • 50 грамів цукру
  • 20 грамів кукурудзяного крохмалю
  • 1 білок

Для змащування:

  • 1 жовток
  • 1 ч. л. молока

Спосіб приготування:

  1. З’єднуємо м’яке масло з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі у чаші міксера.
  2. Збиваємо все разом до пишності.
  3. Додаємо у масу яйце та сметану і знову збиваємо. Просіюємо борошно з розпушувачем та замішуємо мʼяке тісто.
  4. Накриваємо тісто та відправляємо його в холодильник трохи полежати. Тим часом готуємо начинку.
  5. Кисломолочний сир з’єднуємо з цукром, ванільним цукром. Додаємо білок і всипаємо крохмаль. Замішуємо до однорідності.
  6. Розкочуємо тісто, вирізаємо формочкою овальні шматочки. На одну сторону викладаємо сирну начинку, накриваємо другою частиною.
  7. Змащуємо жовтком з чайною ложкою молока. Випікаємо 30 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.

Сочники смачні як холодними, так і гарячими. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві хачапурі.

Теги:
#Рецепт #Сир #Солодощі #Випічка