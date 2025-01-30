Цей смак знайомий з дитинства: як приготувати апетитні сирні сочники
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Чудовий рецепт сочників
Якщо хочеться чогось апетитного до чаю, це не привід бігти в магазин. Ми розповідали, як спекти ефектний яблучний рулет. Тепер ділимось рецептом тих самих сочників з сиром, смак яких знайомий багатьом з дитинства.
Як їх приготувати, розповіли у кулінарному блозі tania_desert. Рецепт класичний і простий, вдасться кожному.
Інгредієнти:
- 100 грамів масла
- 60 грамів цукру
- дрібка солі
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 1 яйце
- 70 грамів сметани
- 300 грамів борошна
- 0,5 ч. л. розпушувача
Для начинки:
- 400 грамів кисломолочного сиру
- 50 грамів цукру
- 20 грамів кукурудзяного крохмалю
- 1 білок
Для змащування:
- 1 жовток
- 1 ч. л. молока
Спосіб приготування:
- З’єднуємо м’яке масло з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі у чаші міксера.
- Збиваємо все разом до пишності.
- Додаємо у масу яйце та сметану і знову збиваємо. Просіюємо борошно з розпушувачем та замішуємо мʼяке тісто.
- Накриваємо тісто та відправляємо його в холодильник трохи полежати. Тим часом готуємо начинку.
- Кисломолочний сир з’єднуємо з цукром, ванільним цукром. Додаємо білок і всипаємо крохмаль. Замішуємо до однорідності.
- Розкочуємо тісто, вирізаємо формочкою овальні шматочки. На одну сторону викладаємо сирну начинку, накриваємо другою частиною.
- Змащуємо жовтком з чайною ложкою молока. Випікаємо 30 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.
Сочники смачні як холодними, так і гарячими. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві хачапурі.