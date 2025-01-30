Цей смак знайомий з дитинства: як приготувати апетитні сирні сочники

Чудовий рецепт сочників

Якщо хочеться чогось апетитного до чаю, це не привід бігти в магазин. Ми розповідали, як спекти ефектний яблучний рулет. Тепер ділимось рецептом тих самих сочників з сиром, смак яких знайомий багатьом з дитинства.

Як їх приготувати, розповіли у кулінарному блозі tania_desert. Рецепт класичний і простий, вдасться кожному.

Інгредієнти:

100 грамів масла

60 грамів цукру

дрібка солі

1 ч. л. ванільного цукру

1 яйце

70 грамів сметани

300 грамів борошна

0,5 ч. л. розпушувача

Для начинки:

400 грамів кисломолочного сиру

50 грамів цукру

20 грамів кукурудзяного крохмалю

1 білок

Для змащування:

1 жовток

1 ч. л. молока

Спосіб приготування:

З’єднуємо м’яке масло з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі у чаші міксера. Збиваємо все разом до пишності. Додаємо у масу яйце та сметану і знову збиваємо. Просіюємо борошно з розпушувачем та замішуємо мʼяке тісто. Накриваємо тісто та відправляємо його в холодильник трохи полежати. Тим часом готуємо начинку. Кисломолочний сир з’єднуємо з цукром, ванільним цукром. Додаємо білок і всипаємо крохмаль. Замішуємо до однорідності. Розкочуємо тісто, вирізаємо формочкою овальні шматочки. На одну сторону викладаємо сирну начинку, накриваємо другою частиною. Змащуємо жовтком з чайною ложкою молока. Випікаємо 30 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.

Сочники смачні як холодними, так і гарячими. Також ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві хачапурі.