Этот вкус знаком с детства: как приготовить аппетитные творожные сочники

Великолепный рецепт сочников

Если хочется чего-нибудь аппетитного к чаю, это не повод бежать в магазин. Мы рассказывали, как испечь эффектный яблочный рулет. Теперь делимся рецептом тех же сочников с сыром, вкус которых знаком многим с детства.

Как их приготовить рассказали в кулинарном блоге tania_desert. Рецепт классический и простой, удастся каждому.

Ингредиенты:

100 граммов масла

60 граммов сахара

щепотка соли

1 час. л. ванильного сахара

1 яйцо

70 граммов сметаны

300 граммов муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

Для начинки:

400 г кисломолочного сыра

50 граммов сахара

20 граммов кукурузного крахмала

1 белок

Для смазки:

1 желток

1 час. л. молока

Способ приготовления:

Соединяем мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в миксера. Взбиваем все вместе до великолепия. Добавляем в массу яйцо и сметану и снова взбиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто. Накрываем тесто и отправляем его в холодильник полежать немного. Тем временем готовим начинку. Кисломолочный творог соединяем с сахаром, ванильным сахаром. Добавляем белок и всыпаем крахмал. Замешиваем до однородности. Раскатываем тесто, вырезаем формочкой овальные кусочки. На одну сторону выкладываем творожную начинку, накрываем второй частью. Смазываем желтком с чайной ложкой молока. Выпекаем 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Сочники вкусны как холодными, так и горячими. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые хачапури.