Этот вкус знаком с детства: как приготовить аппетитные творожные сочники
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Великолепный рецепт сочников
Если хочется чего-нибудь аппетитного к чаю, это не повод бежать в магазин. Мы рассказывали, как испечь эффектный яблочный рулет. Теперь делимся рецептом тех же сочников с сыром, вкус которых знаком многим с детства.
Как их приготовить рассказали в кулинарном блоге tania_desert. Рецепт классический и простой, удастся каждому.
Ингредиенты:
- 100 граммов масла
- 60 граммов сахара
- щепотка соли
- 1 час. л. ванильного сахара
- 1 яйцо
- 70 граммов сметаны
- 300 граммов муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
Для начинки:
- 400 г кисломолочного сыра
- 50 граммов сахара
- 20 граммов кукурузного крахмала
- 1 белок
Для смазки:
- 1 желток
- 1 час. л. молока
Способ приготовления:
- Соединяем мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в миксера.
- Взбиваем все вместе до великолепия.
- Добавляем в массу яйцо и сметану и снова взбиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто.
- Накрываем тесто и отправляем его в холодильник полежать немного. Тем временем готовим начинку.
- Кисломолочный творог соединяем с сахаром, ванильным сахаром. Добавляем белок и всыпаем крахмал. Замешиваем до однородности.
- Раскатываем тесто, вырезаем формочкой овальные кусочки. На одну сторону выкладываем творожную начинку, накрываем второй частью.
- Смазываем желтком с чайной ложкой молока. Выпекаем 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.
Сочники вкусны как холодными, так и горячими. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые хачапури.