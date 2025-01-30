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Этот вкус знаком с детства: как приготовить аппетитные творожные сочники

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитных сочников
Рецепт аппетитных сочников. Фото shuba.life

Великолепный рецепт сочников

Если хочется чего-нибудь аппетитного к чаю, это не повод бежать в магазин. Мы рассказывали, как испечь эффектный яблочный рулет. Теперь делимся рецептом тех же сочников с сыром, вкус которых знаком многим с детства.

Как их приготовить рассказали в кулинарном блоге tania_desert. Рецепт классический и простой, удастся каждому.

Ингредиенты:

  • 100 граммов масла
  • 60 граммов сахара
  • щепотка соли
  • 1 час. л. ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 70 граммов сметаны
  • 300 граммов муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 400 г кисломолочного сыра
  • 50 граммов сахара
  • 20 граммов кукурузного крахмала
  • 1 белок

Для смазки:

  • 1 желток
  • 1 час. л. молока

Способ приготовления:

  1. Соединяем мягкое масло с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в миксера.
  2. Взбиваем все вместе до великолепия.
  3. Добавляем в массу яйцо и сметану и снова взбиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем и замешиваем мягкое тесто.
  4. Накрываем тесто и отправляем его в холодильник полежать немного. Тем временем готовим начинку.
  5. Кисломолочный творог соединяем с сахаром, ванильным сахаром. Добавляем белок и всыпаем крахмал. Замешиваем до однородности.
  6. Раскатываем тесто, вырезаем формочкой овальные кусочки. На одну сторону выкладываем творожную начинку, накрываем второй частью.
  7. Смазываем желтком с чайной ложкой молока. Выпекаем 30 минут в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Сочники вкусны как холодными, так и горячими. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые хачапури.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Сладости #Выпечка