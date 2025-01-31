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Апетитний десерт дуже дешево: простий рецепт на кожен день (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Смачні запечені яблука
Смачні запечені яблука. Фото shuba.life

Як спекти яблука на десерт

З яблук можна приготувати чимало смакоти. Ми розповідали, як спекти "лінивий" рулет з фруктовою начинкою. Тепер ділимось рецептом ще одного апетитного десерту.

Кулінарна блогерка olya_yurieva розповіла у своєму відео, як смачно запекти яблука під медом. Це буквально найпростіший десерт — вам не доведеться нічого замішувати і формувати.

Інгредієнти:

  • яблука
  • горіхи
  • мед (можна замінити цукром)
  • йогурт

Спосіб приготування:⠀

  1. Відрізаємо верхівку яблука. Обережно вирізаємо серединку разом із насінням та перетинками, так, щоб не пошкодити "дно". Найзручніше це робити невеликим ножем.
  2. У ямку в яблучці викладаємо подрібнені горіхи та мед. Викладаємо яблука на деко, застелене пергаментом. Якщо у вас не мед, а цукор, накриває "кришечкою" від яблука, щоб вміст не підгорів.
  3. Ставимо в заздалегідь розігріту духовку. Запікаємо до готовності. В залежності від сорту, це може зайняти до 30 хвилин.

Готові яблучка залишаємо, щоб охолонули. Для подачі поливаємо йогуртом і насолоджуємося. Також ми розповідали, як приготувати чудові ліниві хачапурі.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Десерт