Аппетитный десерт очень дешево: простой рецепт на каждый день (видео)

Как испечь яблоки на десерт

Из яблок можно приготовить немало вкусностей. Мы рассказывали, как испечь "ленивый" рулет с фруктовой начинкой. Теперь делимся рецептом еще одного аппетитного десерта.

Кулинарная блоггерша olya_yurieva рассказала в своем видео, как вкусно запечь яблоки под медом. Это буквально самый простой десерт – вам не придется ничего замешивать и формировать.

Ингредиенты:

яблоки

орехи

мед (можно заменить сахаром)

йогурт

Способ приготовления:⠀

Отрезаем верхушку яблока. Осторожно вырезаем серединку вместе с семенами и перепонками так, чтобы не повредить "дно". Удобнее всего это делать небольшим ножом. В ямку в яблочке выкладываем измельченные орехи и мед. Выкладываем яблоки на противень, застеленный пергаментом. Если у вас не мед, а сахар, накрывает "крышечкой" от яблока, чтобы содержимое не подгорело. Ставим в предварительно разогретую духовку. Запекаем до готовности. В зависимости от сорта это может занять до 30 минут.

Готовые яблочки оставляем, чтобы остыли. Для подачи поливаем йогуртом и наслаждаемся. Также мы рассказывали, как приготовить отличные ленивые хачапури.