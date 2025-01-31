Аппетитный десерт очень дешево: простой рецепт на каждый день (видео)
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Как испечь яблоки на десерт
Из яблок можно приготовить немало вкусностей. Мы рассказывали, как испечь "ленивый" рулет с фруктовой начинкой. Теперь делимся рецептом еще одного аппетитного десерта.
Кулинарная блоггерша olya_yurieva рассказала в своем видео, как вкусно запечь яблоки под медом. Это буквально самый простой десерт – вам не придется ничего замешивать и формировать.
Ингредиенты:
- яблоки
- орехи
- мед (можно заменить сахаром)
- йогурт
Способ приготовления:⠀
- Отрезаем верхушку яблока. Осторожно вырезаем серединку вместе с семенами и перепонками так, чтобы не повредить "дно". Удобнее всего это делать небольшим ножом.
- В ямку в яблочке выкладываем измельченные орехи и мед. Выкладываем яблоки на противень, застеленный пергаментом. Если у вас не мед, а сахар, накрывает "крышечкой" от яблока, чтобы содержимое не подгорело.
- Ставим в предварительно разогретую духовку. Запекаем до готовности. В зависимости от сорта это может занять до 30 минут.
Готовые яблочки оставляем, чтобы остыли. Для подачи поливаем йогуртом и наслаждаемся. Также мы рассказывали, как приготовить отличные ленивые хачапури.