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Беремо печінку та трохи моркви, і готуємо найніжніший паштет: економний рецепт розкішної закуски (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт смачного паштету
Рецепт смачного паштету. Фото prekrasno.recipes

Як апетитно приготувати паштет

Смачні страви не повинні бути складними. Ми розповідали, як приготувати апетитну ліниву "шубу". Тепер поділимось рецептом дуже смачного паштету з курячої печінки.

Рецептом поділились у кулінарному блозі anny.cooking. Паштет з апельсиновим маслом виходить дуже ніжним, запашним і апетитним. Чудовий варіант для ситного перекусу чи навіть до святкового столу.

Інгредієнти:

  • 500 г курячої печінки
  • 1 велика морква
  • 1 велика цибуля
  • 2 дольки часнику
  • 100 мл вершків
  • 50 г вершкового масла
  • олія
  • сіль
  • перець мелений
  • лавровий лист
  • розмарин
  • 1 апельсин
  • 100 г топленого масла
  • тимʼян

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо моркву, цибулю, часник, печінку промиваємо. На олії обсмажуємо печінку, додаємо овочі, розмарин, лаврові листочки.
  2. Все разом тушкуємо 5 хвилин під кришкою. Відкриваємо кришку та готуємо ще 5 хвилин до випаровування вологи.
  3. Після цього вливаємо 100 мл вершків, перемішуємо. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь.
  4. Даємо 5 хвилин охолонути та перекладаємо в посуд, в якому буде зручно збивати блендером. Додаємо вершкове масло, і збиваємо до однорідної маси занурювальним блендером.
  5. Для апельсинового масла знімаємо цедру з апельсина. В сотейнику розтоплюємо масло, додаємо цедру та тим’ян. Кілька хвилин проварюємо на маленькому вогні та проціджуємо через сито.
  6. Паштет перекладаємо в зручні баночки і заливаємо зверху апельсиновим маслом. Залишаємо в холодильнику до застигання.

Це надзвичайно ніжно та смачно. Можна їсти як з хлібом, так і з грінками чи крекерами. Також ми розповідали, як приготувати апетитний яблучний рулет.

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#Рецепт #Печінка #Апельсин #Паштет