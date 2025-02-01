Беремо печінку та трохи моркви, і готуємо найніжніший паштет: економний рецепт розкішної закуски (відео)

Як апетитно приготувати паштет

Смачні страви не повинні бути складними. Ми розповідали, як приготувати апетитну ліниву "шубу". Тепер поділимось рецептом дуже смачного паштету з курячої печінки.

Рецептом поділились у кулінарному блозі anny.cooking. Паштет з апельсиновим маслом виходить дуже ніжним, запашним і апетитним. Чудовий варіант для ситного перекусу чи навіть до святкового столу.

Інгредієнти:

500 г курячої печінки

1 велика морква

1 велика цибуля

2 дольки часнику

100 мл вершків

50 г вершкового масла

олія

сіль

перець мелений

лавровий лист

розмарин

1 апельсин

100 г топленого масла

тимʼян

Спосіб приготування:

Нарізаємо моркву, цибулю, часник, печінку промиваємо. На олії обсмажуємо печінку, додаємо овочі, розмарин, лаврові листочки. Все разом тушкуємо 5 хвилин під кришкою. Відкриваємо кришку та готуємо ще 5 хвилин до випаровування вологи. Після цього вливаємо 100 мл вершків, перемішуємо. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь. Даємо 5 хвилин охолонути та перекладаємо в посуд, в якому буде зручно збивати блендером. Додаємо вершкове масло, і збиваємо до однорідної маси занурювальним блендером. Для апельсинового масла знімаємо цедру з апельсина. В сотейнику розтоплюємо масло, додаємо цедру та тим’ян. Кілька хвилин проварюємо на маленькому вогні та проціджуємо через сито. Паштет перекладаємо в зручні баночки і заливаємо зверху апельсиновим маслом. Залишаємо в холодильнику до застигання.

Це надзвичайно ніжно та смачно. Можна їсти як з хлібом, так і з грінками чи крекерами. Також ми розповідали, як приготувати апетитний яблучний рулет.