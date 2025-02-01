Беремо печінку та трохи моркви, і готуємо найніжніший паштет: економний рецепт розкішної закуски (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як апетитно приготувати паштет
Смачні страви не повинні бути складними. Ми розповідали, як приготувати апетитну ліниву "шубу". Тепер поділимось рецептом дуже смачного паштету з курячої печінки.
Рецептом поділились у кулінарному блозі anny.cooking. Паштет з апельсиновим маслом виходить дуже ніжним, запашним і апетитним. Чудовий варіант для ситного перекусу чи навіть до святкового столу.
Інгредієнти:
- 500 г курячої печінки
- 1 велика морква
- 1 велика цибуля
- 2 дольки часнику
- 100 мл вершків
- 50 г вершкового масла
- олія
- сіль
- перець мелений
- лавровий лист
- розмарин
- 1 апельсин
- 100 г топленого масла
- тимʼян
Спосіб приготування:
- Нарізаємо моркву, цибулю, часник, печінку промиваємо. На олії обсмажуємо печінку, додаємо овочі, розмарин, лаврові листочки.
- Все разом тушкуємо 5 хвилин під кришкою. Відкриваємо кришку та готуємо ще 5 хвилин до випаровування вологи.
- Після цього вливаємо 100 мл вершків, перемішуємо. Доводимо до кипіння і вимикаємо вогонь.
- Даємо 5 хвилин охолонути та перекладаємо в посуд, в якому буде зручно збивати блендером. Додаємо вершкове масло, і збиваємо до однорідної маси занурювальним блендером.
- Для апельсинового масла знімаємо цедру з апельсина. В сотейнику розтоплюємо масло, додаємо цедру та тим’ян. Кілька хвилин проварюємо на маленькому вогні та проціджуємо через сито.
- Паштет перекладаємо в зручні баночки і заливаємо зверху апельсиновим маслом. Залишаємо в холодильнику до застигання.
Це надзвичайно ніжно та смачно. Можна їсти як з хлібом, так і з грінками чи крекерами. Також ми розповідали, як приготувати апетитний яблучний рулет.