Берем печень и немного моркови, и готовим нежнейший паштет: экономный рецепт роскошной закуски (видео)

Как аппетитно приготовить паштет

Вкусные блюда не должны быть сложными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную ленивую "шубу". Теперь поделимся рецептом вкуснейшего паштета из куриной печени.

Рецептом поделились в кулинарном блоге anny.cooking. Паштет с апельсиновым маслом получается очень нежным, ароматным и аппетитным. Прекрасный вариант для сытного перекуса или даже к праздничному столу.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 большая морковь

1 большой лук

2 дольки чеснока

100 мл сливок

50 г сливочного масла

масло

соль

перец молотый

лавровый лист

розмарин

1 апельсин

100 г топленого масла

темьян

Способ приготовления:

Нарезаем морковь, лук, чеснок, печень промываем. На растительном масле обжариваем печень, добавляем овощи, розмарин, лавровые листики. Все вместе тушим 5 минут под крышкой. Открываем крышку и готовим еще 5 минут до испарения влаги. После этого вливаем 100 мл сливок, перемешиваем. Доводим до кипения и выключаем огонь. Даем 5 минут остыть и перекладываем в посуду, в которой будет удобно сбивать блендером. Добавляем сливочное масло, и взбиваем до однородной массы погружным блендером. Для апельсинового масла снимаем цедру с апельсина. В сотейнике растапливаем масло, добавляем цедру и тимьян. Несколько минут провариваем на маленьком огне и процеживаем через сито. Паштет перекладываем в удобные баночки и заливаем сверху апельсиновым маслом. Оставляем в холодильнике до застывания.

Это очень нежно и вкусно. Можно есть как с хлебом, так и с гренками или крекерами. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный яблочный рулет.