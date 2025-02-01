Берем печень и немного моркови, и готовим нежнейший паштет: экономный рецепт роскошной закуски (видео)
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Как аппетитно приготовить паштет
Вкусные блюда не должны быть сложными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитную ленивую "шубу". Теперь поделимся рецептом вкуснейшего паштета из куриной печени.
Рецептом поделились в кулинарном блоге anny.cooking. Паштет с апельсиновым маслом получается очень нежным, ароматным и аппетитным. Прекрасный вариант для сытного перекуса или даже к праздничному столу.
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 1 большая морковь
- 1 большой лук
- 2 дольки чеснока
- 100 мл сливок
- 50 г сливочного масла
- масло
- соль
- перец молотый
- лавровый лист
- розмарин
- 1 апельсин
- 100 г топленого масла
- темьян
Способ приготовления:
- Нарезаем морковь, лук, чеснок, печень промываем. На растительном масле обжариваем печень, добавляем овощи, розмарин, лавровые листики.
- Все вместе тушим 5 минут под крышкой. Открываем крышку и готовим еще 5 минут до испарения влаги.
- После этого вливаем 100 мл сливок, перемешиваем. Доводим до кипения и выключаем огонь.
- Даем 5 минут остыть и перекладываем в посуду, в которой будет удобно сбивать блендером. Добавляем сливочное масло, и взбиваем до однородной массы погружным блендером.
- Для апельсинового масла снимаем цедру с апельсина. В сотейнике растапливаем масло, добавляем цедру и тимьян. Несколько минут провариваем на маленьком огне и процеживаем через сито.
- Паштет перекладываем в удобные баночки и заливаем сверху апельсиновым маслом. Оставляем в холодильнике до застывания.
Это очень нежно и вкусно. Можно есть как с хлебом, так и с гренками или крекерами. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный яблочный рулет.