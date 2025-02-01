Не бегите в магазин за выпечкой – приготовьте эту вкуснятину: самый простой рецепт (видео)
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Рецепт аппетитных круассанов
Когда хочется вкусненького, на помощь приходят рецепты из готового слоеного теста. Мы рассказывали, как приготовить вкусный перекус с колбасой. Теперь поделимся рецептом простого и аппетитного сладенького – домашних круассанов с начинкой.
В кулинарном блоге olya_yurieva рассказали, как приготовить нереальную вкусность из нескольких ингредиентов. Все максимально просто – кладем начинку в тесто и запекаем.
Ингредиенты:
- слоеное тесто
- бананы
- шоколад
- яйцо (желток)
Способ приготовления:
- Тесто заранее размораживаем. Нужно за час-два до приготовления достать его из морозильной камеры. Точное время размораживания зависит от комнатной температуры.
- Немного раскатываем тесто и нарезаем его на полоски одинаковой ширины. Для начинки банан разрезаем пополам (вдоль. На половинки банана выкладываем кусочки шоколада).
- Полосками из теста обертываем банан вместе с шоколадом. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и смазываем сверху яйцом. Выпекаем 20-30 минут при 180 градусах по Цельсию.
Выходит нереально вкусно, а приготовить очень просто. Прекрасный вариант, если к чаю нужно что-то вкусненькое, и быстро. Также мы делились рецептом аппетитного рулета с яблочной начинкой.