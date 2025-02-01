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Не бегите в магазин за выпечкой – приготовьте эту вкуснятину: самый простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный десерт своими руками
Прекрасный десерт своими руками. Фото Скриншот из видео

Рецепт аппетитных круассанов

Когда хочется вкусненького, на помощь приходят рецепты из готового слоеного теста. Мы рассказывали, как приготовить вкусный перекус с колбасой. Теперь поделимся рецептом простого и аппетитного сладенького – домашних круассанов с начинкой.

В кулинарном блоге olya_yurieva рассказали, как приготовить нереальную вкусность из нескольких ингредиентов. Все максимально просто – кладем начинку в тесто и запекаем.

Ингредиенты:

  • слоеное тесто
  • бананы
  • шоколад
  • яйцо (желток)

Способ приготовления:

  1. Тесто заранее размораживаем. Нужно за час-два до приготовления достать его из морозильной камеры. Точное время размораживания зависит от комнатной температуры.
  2. Немного раскатываем тесто и нарезаем его на полоски одинаковой ширины. Для начинки банан разрезаем пополам (вдоль. На половинки банана выкладываем кусочки шоколада).
  3. Полосками из теста обертываем банан вместе с шоколадом. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и смазываем сверху яйцом. Выпекаем 20-30 минут при 180 градусах по Цельсию.

Выходит нереально вкусно, а приготовить очень просто. Прекрасный вариант, если к чаю нужно что-то вкусненькое, и быстро. Также мы делились рецептом аппетитного рулета с яблочной начинкой.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Банан #Выпечка #Тесто