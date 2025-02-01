Не бегите в магазин за выпечкой – приготовьте эту вкуснятину: самый простой рецепт (видео)

Рецепт аппетитных круассанов

Когда хочется вкусненького, на помощь приходят рецепты из готового слоеного теста. Мы рассказывали, как приготовить вкусный перекус с колбасой. Теперь поделимся рецептом простого и аппетитного сладенького – домашних круассанов с начинкой.

В кулинарном блоге olya_yurieva рассказали, как приготовить нереальную вкусность из нескольких ингредиентов. Все максимально просто – кладем начинку в тесто и запекаем.

Ингредиенты:

слоеное тесто

бананы

шоколад

яйцо (желток)

Способ приготовления:

Тесто заранее размораживаем. Нужно за час-два до приготовления достать его из морозильной камеры. Точное время размораживания зависит от комнатной температуры. Немного раскатываем тесто и нарезаем его на полоски одинаковой ширины. Для начинки банан разрезаем пополам (вдоль. На половинки банана выкладываем кусочки шоколада). Полосками из теста обертываем банан вместе с шоколадом. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и смазываем сверху яйцом. Выпекаем 20-30 минут при 180 градусах по Цельсию.

Выходит нереально вкусно, а приготовить очень просто. Прекрасный вариант, если к чаю нужно что-то вкусненькое, и быстро. Также мы делились рецептом аппетитного рулета с яблочной начинкой.