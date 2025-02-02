Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: как ее приготовить из шпротов (видео)
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Такая намазка понравится всем
Самой популярной закуской из шпротов являются вероятно бутерброды с этой вкусной рыбкой. А что будет, если приготовить со шпротами вкусную намазку?
Готовится блюдо легко, получается вкусным и пикантным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить закуску из шпротов
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- мягкое сливочное масло – 100 г;
- шпроты – 1 баночка;
- зелень – петрушка;
Способ приготовления:
1.Яйцо отварить.
2.Положить отварное охлажденное яйцо в чашу блендера.
3.Добавить сливочное масло.
4.Положить плавленый сыр.
5.Добавить шпроты и зелень.
6.Все сбить до однородности.
7.Подавать на гренках, крекерах или с овощами.