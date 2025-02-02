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Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: как ее приготовить из шпротов (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Супер быстрая и доступная закуска
Супер быстрая и доступная закуска. Фото instagram.com

Такая намазка понравится всем

Самой популярной закуской из шпротов являются вероятно бутерброды с этой вкусной рыбкой. А что будет, если приготовить со шпротами вкусную намазку?

Готовится блюдо легко, получается вкусным и пикантным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить закуску из шпротов

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.;
  • плавленый сырок – 1 шт.;
  • мягкое сливочное масло – 100 г;
  • шпроты – 1 баночка;
  • зелень – петрушка;

Способ приготовления:

1.Яйцо отварить.

2.Положить отварное охлажденное яйцо в чашу блендера.

3.Добавить сливочное масло.

4.Положить плавленый сыр.

5.Добавить шпроты и зелень.

6.Все сбить до однородности.

7.Подавать на гренках, крекерах или с овощами.

Теги:
#Шпроты #Готовим дома #намазка