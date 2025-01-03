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Таких бутербродів зі шпротами ви ще не бачили: як приготувати їх просто розкішно (відео)

Автор
Марія Дума
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Виходить апетитно і оригінально
Виходить апетитно і оригінально. Фото Скриншот з відео

Дуже смачна закуска на святковий стіл

На святковий стіл хочеться ставити оригінальні та смачні закуски. Ми ділились рецептом смачного салату. Тепер розповімо, як оригінально подати звичні і трохи набридлі бутерброди зі шпротами.

Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Мирослава Пекарук. Ці апетитні бутерброди точно стануть ідеальним доповненням до будь-якого святкового столу.

Інгредієнти:

  • яйця — 5 шт
  • плавлений сир — 2 уп
  • зубчики часнику — 2 шт
  • майонез — 3 столові ложки
  • тостовий хліб
  • шпроти
  • петрушка
  • мариновані корнішони

Спосіб приготування:

  1. Шматочки хліба прокочуємо качалкою для тіста. Загортаємо їх, закріплюючи зубочисткою. Запікаємо тостовий хліб у духовці при 180°C близько 5 хвилин. Після цього охолоджуємо.
  2. Тим часом можна приготувати намазку. Яйця відварюємо, охолоджуємо та чистимо від шкаралупи.
  3. Натираємо та тертці плавлений сир, яйця та часник. Змішуємо з майонезом — це і буде салат-намазка.
  4. Намазуємо готовий хліб намазкою, накладаємо її в "кишеньку" хліба. Додаємо шпроти, мариновані корнішони та прикрашаємо петрушкою.

Це дуже смачно, ситно і красиво. І точно набагато оригінальніше, ніж маринований оселедець. Хоча і його можна подати цікаво — ми розповідали, як.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Бутерброди #Шпроти