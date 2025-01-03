Таких бутербродів зі шпротами ви ще не бачили: як приготувати їх просто розкішно (відео)

Дуже смачна закуска на святковий стіл

На святковий стіл хочеться ставити оригінальні та смачні закуски. Ми ділились рецептом смачного салату. Тепер розповімо, як оригінально подати звичні і трохи набридлі бутерброди зі шпротами.

Рецептом у своєму відео поділилась кулінарна блогерка Мирослава Пекарук. Ці апетитні бутерброди точно стануть ідеальним доповненням до будь-якого святкового столу.

Інгредієнти:

яйця — 5 шт

плавлений сир — 2 уп

зубчики часнику — 2 шт

майонез — 3 столові ложки

тостовий хліб

шпроти

петрушка

мариновані корнішони

Спосіб приготування:

Шматочки хліба прокочуємо качалкою для тіста. Загортаємо їх, закріплюючи зубочисткою. Запікаємо тостовий хліб у духовці при 180°C близько 5 хвилин. Після цього охолоджуємо. Тим часом можна приготувати намазку. Яйця відварюємо, охолоджуємо та чистимо від шкаралупи. Натираємо та тертці плавлений сир, яйця та часник. Змішуємо з майонезом — це і буде салат-намазка. Намазуємо готовий хліб намазкою, накладаємо її в "кишеньку" хліба. Додаємо шпроти, мариновані корнішони та прикрашаємо петрушкою.

Це дуже смачно, ситно і красиво. І точно набагато оригінальніше, ніж маринований оселедець. Хоча і його можна подати цікаво — ми розповідали, як.