Цей смак ви згадаєте одразу: як приготувати ті самі горішки зі згущеним молоком (відео)
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Апетитні горішки з класичною начинкою
Багато хто пам’ятає з дитинства смачні класичні солодощі — горішки з начинкою зі згущенки. Ми розповідали, як приготувати апетитний рулет з яблуками. Тепер ділимось рецептом горішків.
Як їх приготувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Юлія Сенич. З наведеної кількості інгредієнтів виходить близько 32 горішків.
Інгредієнти:
- борошно — 240 г
- цукрова пудра — 50 г
- яйце — 1 шт
- вершкове масло — 125 г
- розпушувач — 0,5 ч. л.
- дрібка солі
- Начинка:
- згущене молоко — 400 г
- горішки
Спосіб приготування:
- До мʼякого вершкового масла додаємо цукрову пудру та яєчний жовток. Білок, що залишиться з яйця, окремо збиваємо міксером з дрібкою солі до міцної піни.
- Частинами вводимо збитий білок до майбутнього тіста. Просіюємо борошно з розпушувачем. Замішуємо м’яке та приємне в роботі тісто.
- Відриваємо від тіста маленькі шматочки та формуємо з них кульки. Горішницю змащуємо олією та добре розігріваємо.
- Викладаємо підготовлені шматочки тіста у виїмки та закриваємо горішницю. Ставимо її на вогонь та готуємо горішки по 2,5-3 хвилини з кожного боку.
- Дістаємо горішки і зрізаємо зайве. Наповнюємо їх вареним згущеним молоком і закриваємо половинки, всередину вкладаючи горішок.
Ці горішки нереально смачні, варто тільки спробувати — і ви одразу згадаєте їх смак. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі.