Цей смак ви згадаєте одразу: як приготувати ті самі горішки зі згущеним молоком (відео)

Апетитні горішки з класичною начинкою

Багато хто пам’ятає з дитинства смачні класичні солодощі — горішки з начинкою зі згущенки. Ми розповідали, як приготувати апетитний рулет з яблуками. Тепер ділимось рецептом горішків.

Як їх приготувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Юлія Сенич. З наведеної кількості інгредієнтів виходить близько 32 горішків.

Інгредієнти:

борошно — 240 г

цукрова пудра — 50 г

яйце — 1 шт

вершкове масло — 125 г

розпушувач — 0,5 ч. л.

дрібка солі

Начинка:

згущене молоко — 400 г

горішки

Спосіб приготування:

До мʼякого вершкового масла додаємо цукрову пудру та яєчний жовток. Білок, що залишиться з яйця, окремо збиваємо міксером з дрібкою солі до міцної піни. Частинами вводимо збитий білок до майбутнього тіста. Просіюємо борошно з розпушувачем. Замішуємо м’яке та приємне в роботі тісто. Відриваємо від тіста маленькі шматочки та формуємо з них кульки. Горішницю змащуємо олією та добре розігріваємо. Викладаємо підготовлені шматочки тіста у виїмки та закриваємо горішницю. Ставимо її на вогонь та готуємо горішки по 2,5-3 хвилини з кожного боку. Дістаємо горішки і зрізаємо зайве. Наповнюємо їх вареним згущеним молоком і закриваємо половинки, всередину вкладаючи горішок.

Ці горішки нереально смачні, варто тільки спробувати — і ви одразу згадаєте їх смак. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі.