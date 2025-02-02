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Цей смак ви згадаєте одразу: як приготувати ті самі горішки зі згущеним молоком (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт смачних солодощів
Рецепт смачних солодощів. Фото smachnonews.24tv.ua

Апетитні горішки з класичною начинкою

Багато хто пам’ятає з дитинства смачні класичні солодощі — горішки з начинкою зі згущенки. Ми розповідали, як приготувати апетитний рулет з яблуками. Тепер ділимось рецептом горішків.

Як їх приготувати, розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Юлія Сенич. З наведеної кількості інгредієнтів виходить близько 32 горішків.

Інгредієнти:

  • борошно — 240 г
  • цукрова пудра — 50 г
  • яйце — 1 шт
  • вершкове масло — 125 г
  • розпушувач — 0,5 ч. л.
  • дрібка солі
  • Начинка:
  • згущене молоко — 400 г
  • горішки

Спосіб приготування:

  1. До мʼякого вершкового масла додаємо цукрову пудру та яєчний жовток. Білок, що залишиться з яйця, окремо збиваємо міксером з дрібкою солі до міцної піни.
  2. Частинами вводимо збитий білок до майбутнього тіста. Просіюємо борошно з розпушувачем. Замішуємо м’яке та приємне в роботі тісто.
  3. Відриваємо від тіста маленькі шматочки та формуємо з них кульки. Горішницю змащуємо олією та добре розігріваємо.
  4. Викладаємо підготовлені шматочки тіста у виїмки та закриваємо горішницю. Ставимо її на вогонь та готуємо горішки по 2,5-3 хвилини з кожного боку.
  5. Дістаємо горішки і зрізаємо зайве. Наповнюємо їх вареним згущеним молоком і закриваємо половинки, всередину вкладаючи горішок.

Ці горішки нереально смачні, варто тільки спробувати — і ви одразу згадаєте їх смак. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Солодощі #Тісто