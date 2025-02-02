Этот вкус вы вспомните сразу: как приготовить те самые орешки со сгущенкой (видео)

Аппетитные орешки с классической начинкой

Многие помнят с детства вкусные классические сладости – орешки с начинкой из сгущенки. Мы говорили, как приготовить аппетитный рулет с яблоками. Теперь делимся рецептом орешков.

Как их приготовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггер Юлия Сенич. Из приведенного количества ингредиентов выходит около 32 орешков.

Ингредиенты:

мука — 240 г

сахарная пудра — 50 г

яйцо — 1 шт

сливочное масло — 125 г

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

щепотка соли

Начинка:

сгущенка — 400 г

орешки

Способ приготовления:

К мягкому сливочному маслу добавляем сахарную пудру и яичный желток. Оставшийся из яйца белок отдельно взбиваем миксером с щепоткой соли до крепкой пены. Частями вводим взбитый белок в будущее тесто. Просеиваем муку с разрыхлителем. Смешиваем мягкое и приятное в работе тесто. Отрываем от теста маленькие кусочки и формируем из них шарики. Орешник смазываем маслом и хорошо разогреваем. Выкладываем подготовленные кусочки теста в выемки и закрываем орех. Ставим ее на огонь и готовим орешки по 2,5-3 минуты с каждой стороны. Достаем орешки и срезаем лишнее. Наполняем их вареным сгущенкой и закрываем половинки, внутрь укладывая орешек.

Эти орешки нереально вкусны, стоит только попробовать и вы сразу вспомните их вкус. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури.