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Этот вкус вы вспомните сразу: как приготовить те самые орешки со сгущенкой (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт вкусных сладостей
Рецепт вкусных сладостей. Фото smachnonews.24tv.ua

Аппетитные орешки с классической начинкой

Многие помнят с детства вкусные классические сладости – орешки с начинкой из сгущенки. Мы говорили, как приготовить аппетитный рулет с яблоками. Теперь делимся рецептом орешков.

Как их приготовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггер Юлия Сенич. Из приведенного количества ингредиентов выходит около 32 орешков.

Ингредиенты:

  • мука — 240 г
  • сахарная пудра — 50 г
  • яйцо — 1 шт
  • сливочное масло — 125 г
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • щепотка соли
  • Начинка:
  • сгущенка — 400 г
  • орешки

Способ приготовления:

  1. К мягкому сливочному маслу добавляем сахарную пудру и яичный желток. Оставшийся из яйца белок отдельно взбиваем миксером с щепоткой соли до крепкой пены.
  2. Частями вводим взбитый белок в будущее тесто. Просеиваем муку с разрыхлителем. Смешиваем мягкое и приятное в работе тесто.
  3. Отрываем от теста маленькие кусочки и формируем из них шарики. Орешник смазываем маслом и хорошо разогреваем.
  4. Выкладываем подготовленные кусочки теста в выемки и закрываем орех. Ставим ее на огонь и готовим орешки по 2,5-3 минуты с каждой стороны.
  5. Достаем орешки и срезаем лишнее. Наполняем их вареным сгущенкой и закрываем половинки, внутрь укладывая орешек.

Эти орешки нереально вкусны, стоит только попробовать и вы сразу вспомните их вкус. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Сладости #Тесто