Этот вкус вы вспомните сразу: как приготовить те самые орешки со сгущенкой (видео)
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Аппетитные орешки с классической начинкой
Многие помнят с детства вкусные классические сладости – орешки с начинкой из сгущенки. Мы говорили, как приготовить аппетитный рулет с яблоками. Теперь делимся рецептом орешков.
Как их приготовить, рассказала в своем видео кулинарная блоггер Юлия Сенич. Из приведенного количества ингредиентов выходит около 32 орешков.
Ингредиенты:
- мука — 240 г
- сахарная пудра — 50 г
- яйцо — 1 шт
- сливочное масло — 125 г
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- щепотка соли
- Начинка:
- сгущенка — 400 г
- орешки
Способ приготовления:
- К мягкому сливочному маслу добавляем сахарную пудру и яичный желток. Оставшийся из яйца белок отдельно взбиваем миксером с щепоткой соли до крепкой пены.
- Частями вводим взбитый белок в будущее тесто. Просеиваем муку с разрыхлителем. Смешиваем мягкое и приятное в работе тесто.
- Отрываем от теста маленькие кусочки и формируем из них шарики. Орешник смазываем маслом и хорошо разогреваем.
- Выкладываем подготовленные кусочки теста в выемки и закрываем орех. Ставим ее на огонь и готовим орешки по 2,5-3 минуты с каждой стороны.
- Достаем орешки и срезаем лишнее. Наполняем их вареным сгущенкой и закрываем половинки, внутрь укладывая орешек.
Эти орешки нереально вкусны, стоит только попробовать и вы сразу вспомните их вкус. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури.