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Млинці "Бите скло": рецепт апетитного десерту (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Яскравий десерт з млинців
Яскравий десерт з млинців. Фото diali_cooking

Апетитні солодощі своїми руками

Якщо хочеться смачненького, не біжіть в магазин. Ми розповідали, як приготувати зефір в домашніх умовах. Тепер поділимось рецептом чудових млинців з оригінальною начинкою.

Як приготувати млинці "Бите скло", розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Софія Губеня. Рецепт надзвичайно простий, а смак готового десеру — фантастичний.

Інгредієнти:

  • молоко — 250 мл
  • окріп — 100 мл
  • яйця — 2 шт
  • борошно — 130 грамів
  • цукор — 2 ст. л.
  • олія — 30 мл

Для начинки:

  • сметана — 400 грамів
  • цукрова пудра — 100 грамів
  • желатин — 1 ч. л.
  • вода — 30 мл + вода для желе
  • кольорове желе — три упаковки

Спосіб приготування:

  1. Кольорове желе готуємо за інструкцією. Охолоджуємо до кімнатної температури та ставимо на кілька годин у холодильник.
  2. В мисці з’єднуємо молоко, яйця та цукор. Вінчиком збиваємо все однорідної маси.
  3. Просіюємо в миску борошно. Вимішуємо до однорідності (як варіант, можна збити все блендером).
  4. Додаємо олію. Змішуємо, заливаємо окропом і знову вимішуємо.
  5. На добре розігрітій сковороді обсмажуємо тонкі млинці з обох сторін. Так смажимо всі млинці і готуємо начинку.
  6. Готове кольорове желе нарізаємо на смужки. Желатин заливаємо 30 мл води. Через 10 хвилин розтоплюємо в мікрохвильовці.
  7. Сметану перемішуємо з цукровою пудрою, додаємо розтоплений желатин і швидко змащуємо млинці. В середину кожного млинця кладемо 1-2 смужку желе і щільно скручуємо.

Такі млинці — чудовий варіант смачного сніданку або ж простого перекусу з чаєм. Також ми розповідали, як приготувати оригінальні круасани з готового тіста.

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