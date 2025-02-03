Млинці "Бите скло": рецепт апетитного десерту (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Апетитні солодощі своїми руками
Якщо хочеться смачненького, не біжіть в магазин. Ми розповідали, як приготувати зефір в домашніх умовах. Тепер поділимось рецептом чудових млинців з оригінальною начинкою.
Як приготувати млинці "Бите скло", розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Софія Губеня. Рецепт надзвичайно простий, а смак готового десеру — фантастичний.
Інгредієнти:
- молоко — 250 мл
- окріп — 100 мл
- яйця — 2 шт
- борошно — 130 грамів
- цукор — 2 ст. л.
- олія — 30 мл
Для начинки:
- сметана — 400 грамів
- цукрова пудра — 100 грамів
- желатин — 1 ч. л.
- вода — 30 мл + вода для желе
- кольорове желе — три упаковки
Спосіб приготування:
- Кольорове желе готуємо за інструкцією. Охолоджуємо до кімнатної температури та ставимо на кілька годин у холодильник.
- В мисці з’єднуємо молоко, яйця та цукор. Вінчиком збиваємо все однорідної маси.
- Просіюємо в миску борошно. Вимішуємо до однорідності (як варіант, можна збити все блендером).
- Додаємо олію. Змішуємо, заливаємо окропом і знову вимішуємо.
- На добре розігрітій сковороді обсмажуємо тонкі млинці з обох сторін. Так смажимо всі млинці і готуємо начинку.
- Готове кольорове желе нарізаємо на смужки. Желатин заливаємо 30 мл води. Через 10 хвилин розтоплюємо в мікрохвильовці.
- Сметану перемішуємо з цукровою пудрою, додаємо розтоплений желатин і швидко змащуємо млинці. В середину кожного млинця кладемо 1-2 смужку желе і щільно скручуємо.
Такі млинці — чудовий варіант смачного сніданку або ж простого перекусу з чаєм. Також ми розповідали, як приготувати оригінальні круасани з готового тіста.