Млинці "Бите скло": рецепт апетитного десерту (відео)

Апетитні солодощі своїми руками

Якщо хочеться смачненького, не біжіть в магазин. Ми розповідали, як приготувати зефір в домашніх умовах. Тепер поділимось рецептом чудових млинців з оригінальною начинкою.

Як приготувати млинці "Бите скло", розповіла у своєму відео кулінарна блогерка Софія Губеня. Рецепт надзвичайно простий, а смак готового десеру — фантастичний.

Інгредієнти:

молоко — 250 мл

окріп — 100 мл

яйця — 2 шт

борошно — 130 грамів

цукор — 2 ст. л.

олія — 30 мл

Для начинки:

сметана — 400 грамів

цукрова пудра — 100 грамів

желатин — 1 ч. л.

вода — 30 мл + вода для желе

кольорове желе — три упаковки

Спосіб приготування:

Кольорове желе готуємо за інструкцією. Охолоджуємо до кімнатної температури та ставимо на кілька годин у холодильник. В мисці з’єднуємо молоко, яйця та цукор. Вінчиком збиваємо все однорідної маси. Просіюємо в миску борошно. Вимішуємо до однорідності (як варіант, можна збити все блендером). Додаємо олію. Змішуємо, заливаємо окропом і знову вимішуємо. На добре розігрітій сковороді обсмажуємо тонкі млинці з обох сторін. Так смажимо всі млинці і готуємо начинку. Готове кольорове желе нарізаємо на смужки. Желатин заливаємо 30 мл води. Через 10 хвилин розтоплюємо в мікрохвильовці. Сметану перемішуємо з цукровою пудрою, додаємо розтоплений желатин і швидко змащуємо млинці. В середину кожного млинця кладемо 1-2 смужку желе і щільно скручуємо.

Такі млинці — чудовий варіант смачного сніданку або ж простого перекусу з чаєм. Також ми розповідали, як приготувати оригінальні круасани з готового тіста.