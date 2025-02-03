Блинчики "Битое стекло": рецепт аппетитного десерта (видео)
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Аппетитные сладости своими руками
Если хочется вкусненького, не бегите в магазин. Мы говорили, как приготовить зефир в домашних условиях. Теперь поделимся рецептом отличных блинов с оригинальной начинкой.
Как приготовить блины "Бите стекло", рассказала в своем видео кулинарная блоггерша София Губеня. Рецепт очень прост, а вкус готового десера – фантастический.
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл
- кипяток — 100 мл
- яйца — 2 шт
- мука — 130 граммов
- сахар – 2 ст. л.
- масло — 30 мл
Для начинки:
- сметана — 400 граммов
- сахарная пудра — 100 граммов
- желатин – 1 ч. л.
- вода — 30 мл + вода для желе
- цветное желе – три упаковки
Способ приготовления:
- Цветное желе готовим по инструкции. Охлаждаем до комнатной температуры и ставим на несколько часов в холодильник.
- В миске соединяем молоко, яйца и сахар. Венчиком сбиваем все однородной массы.
- Просеиваем в миску муку. Вымешиваем до однородности (как вариант, можно сбить все блендером).
- Добавляем растительное масло. Смешиваем, заливаем кипятком и снова вымешиваем.
- На хорошо разогретой сковороде обжариваем тонкие блины с обеих сторон. Так жарим все блины и готовим начинку.
- Готовое цветное желе нарезаем на полоски. Желатин заливаем 30 мл воды. Через 10 минут растапливаем в микроволновке.
- Сметану перемешиваем с сахарной пудрой, добавляем растопленный желатин и быстро смазываем блины. Внутрь каждого блинчика кладем 1-2 полоску желе и плотно скручиваем.
Такие блины – отличный вариант вкусного завтрака или же простого перекуса с чаем. Также мы рассказывали, как приготовить оригинальные круассаны из готового теста.