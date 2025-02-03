Блинчики "Битое стекло": рецепт аппетитного десерта (видео)

Аппетитные сладости своими руками

Если хочется вкусненького, не бегите в магазин. Мы говорили, как приготовить зефир в домашних условиях. Теперь поделимся рецептом отличных блинов с оригинальной начинкой.

Как приготовить блины "Бите стекло", рассказала в своем видео кулинарная блоггерша София Губеня. Рецепт очень прост, а вкус готового десера – фантастический.

Ингредиенты:

молоко — 250 мл

кипяток — 100 мл

яйца — 2 шт

мука — 130 граммов

сахар – 2 ст. л.

масло — 30 мл

Для начинки:

сметана — 400 граммов

сахарная пудра — 100 граммов

желатин – 1 ч. л.

вода — 30 мл + вода для желе

цветное желе – три упаковки

Способ приготовления:

Цветное желе готовим по инструкции. Охлаждаем до комнатной температуры и ставим на несколько часов в холодильник. В миске соединяем молоко, яйца и сахар. Венчиком сбиваем все однородной массы. Просеиваем в миску муку. Вымешиваем до однородности (как вариант, можно сбить все блендером). Добавляем растительное масло. Смешиваем, заливаем кипятком и снова вымешиваем. На хорошо разогретой сковороде обжариваем тонкие блины с обеих сторон. Так жарим все блины и готовим начинку. Готовое цветное желе нарезаем на полоски. Желатин заливаем 30 мл воды. Через 10 минут растапливаем в микроволновке. Сметану перемешиваем с сахарной пудрой, добавляем растопленный желатин и быстро смазываем блины. Внутрь каждого блинчика кладем 1-2 полоску желе и плотно скручиваем.

Такие блины – отличный вариант вкусного завтрака или же простого перекуса с чаем. Также мы рассказывали, как приготовить оригинальные круассаны из готового теста.