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Блинчики "Битое стекло": рецепт аппетитного десерта (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Яркий десерт из блинов
Яркий десерт из блинов. Фото diali_cooking

Аппетитные сладости своими руками

Если хочется вкусненького, не бегите в магазин. Мы говорили, как приготовить зефир в домашних условиях. Теперь поделимся рецептом отличных блинов с оригинальной начинкой.

Как приготовить блины "Бите стекло", рассказала в своем видео кулинарная блоггерша София Губеня. Рецепт очень прост, а вкус готового десера – фантастический.

Ингредиенты:

  • молоко — 250 мл
  • кипяток — 100 мл
  • яйца — 2 шт
  • мука — 130 граммов
  • сахар – 2 ст. л.
  • масло — 30 мл

Для начинки:

  • сметана — 400 граммов
  • сахарная пудра — 100 граммов
  • желатин – 1 ч. л.
  • вода — 30 мл + вода для желе
  • цветное желе – три упаковки

Способ приготовления:

  1. Цветное желе готовим по инструкции. Охлаждаем до комнатной температуры и ставим на несколько часов в холодильник.
  2. В миске соединяем молоко, яйца и сахар. Венчиком сбиваем все однородной массы.
  3. Просеиваем в миску муку. Вымешиваем до однородности (как вариант, можно сбить все блендером).
  4. Добавляем растительное масло. Смешиваем, заливаем кипятком и снова вымешиваем.
  5. На хорошо разогретой сковороде обжариваем тонкие блины с обеих сторон. Так жарим все блины и готовим начинку.
  6. Готовое цветное желе нарезаем на полоски. Желатин заливаем 30 мл воды. Через 10 минут растапливаем в микроволновке.
  7. Сметану перемешиваем с сахарной пудрой, добавляем растопленный желатин и быстро смазываем блины. Внутрь каждого блинчика кладем 1-2 полоску желе и плотно скручиваем.

Такие блины – отличный вариант вкусного завтрака или же простого перекуса с чаем. Также мы рассказывали, как приготовить оригинальные круассаны из готового теста.

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