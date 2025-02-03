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Розкішний тортик на День Валентина: чудовий десерт своїми руками (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитний десерт з заварним тістом
Апетитний десерт з заварним тістом. Фото Скриншот з відео

Смачна валентинка на День Закоханих

На День Закоханих хочеться готувати щось красиве й романтичне. Ми розповідали, як приготувати вдома зефір. Тепер ділимось рецептом красивого тортика у формі серця.

Це торт-еклер, який готується із заварних коржів. Як його зробити своїми руками, розповіли у кулінарному блозі by_anastasiias.

Інгредієнти:

  • вода — 120 мл
  • молоко — 120 мл
  • вершкове масло — 100 г
  • дрібка солі
  • борошно — 150 г
  • яйця — 4 шт

Для крему:

  • яєчні жовтки — 4 шт
  • цукор — 150 г
  • ванілін
  • молоко — 600 мл
  • кукурудзяний крохмаль — 50 г
  • вершкове масло — 180 г

Для вишневої начинки:

  • вишні заморожені — 400 г
  • цукор — 4 ст. л.
  • крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Для коржів змішуємо воду, молоко, масло та сіль у сотейнику. Доводимо до кипіння та додаємо борошно.
  2. Ретельно вимішуємо та перекладаємо в тарілку, охолоджуємо 5-7 хвилин. Вводимо яйця по одному.
  3. На деко, застелене пергаментом, ставимо форму. Викладаємо туди тісто та ставимо випікатись у попередньо розігріту до 170‘ духову шафу на 30-35 хвилин.
  4. Для крему жовтки змішуємо з цукром, ваніліном, та крохмалем. Додаємо їх у тепле молоко та уварюємо до загустіння. Охолоджуємо до кімнатної температури
  5. Тепле вершкове масло збиваємо до пишності 5-7 хвилин. Частинами, щоразу перемішуючи, вводимо заварний крем.
  6. Вишні змішуємо з крохмалем та цукром у сотейнику. Варимо до загустіння та охолоджуємо до кімнатної температури.
  7. На половину коржа викладаємо половину крему. Далі йде вишнева начинка, друга частина крему та залишок коржа.

Залишаємо тортик у холодильнику на 6 годин, а краще залишити на ніч. Це дуже ніжно і смачно. Однак, якщо вам не захочеться так сильно заморочуватись, можна приготувати ліниві круасани з готового тіста. Це не так красиво, як торт-серце, але все ще дуже смачно.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #День Валентина