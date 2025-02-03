Розкішний тортик на День Валентина: чудовий десерт своїми руками (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачна валентинка на День Закоханих
На День Закоханих хочеться готувати щось красиве й романтичне. Ми розповідали, як приготувати вдома зефір. Тепер ділимось рецептом красивого тортика у формі серця.
Це торт-еклер, який готується із заварних коржів. Як його зробити своїми руками, розповіли у кулінарному блозі by_anastasiias.
Інгредієнти:
- вода — 120 мл
- молоко — 120 мл
- вершкове масло — 100 г
- дрібка солі
- борошно — 150 г
- яйця — 4 шт
Для крему:
- яєчні жовтки — 4 шт
- цукор — 150 г
- ванілін
- молоко — 600 мл
- кукурудзяний крохмаль — 50 г
- вершкове масло — 180 г
Для вишневої начинки:
- вишні заморожені — 400 г
- цукор — 4 ст. л.
- крохмаль — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Для коржів змішуємо воду, молоко, масло та сіль у сотейнику. Доводимо до кипіння та додаємо борошно.
- Ретельно вимішуємо та перекладаємо в тарілку, охолоджуємо 5-7 хвилин. Вводимо яйця по одному.
- На деко, застелене пергаментом, ставимо форму. Викладаємо туди тісто та ставимо випікатись у попередньо розігріту до 170‘ духову шафу на 30-35 хвилин.
- Для крему жовтки змішуємо з цукром, ваніліном, та крохмалем. Додаємо їх у тепле молоко та уварюємо до загустіння. Охолоджуємо до кімнатної температури
- Тепле вершкове масло збиваємо до пишності 5-7 хвилин. Частинами, щоразу перемішуючи, вводимо заварний крем.
- Вишні змішуємо з крохмалем та цукром у сотейнику. Варимо до загустіння та охолоджуємо до кімнатної температури.
- На половину коржа викладаємо половину крему. Далі йде вишнева начинка, друга частина крему та залишок коржа.
Залишаємо тортик у холодильнику на 6 годин, а краще залишити на ніч. Це дуже ніжно і смачно. Однак, якщо вам не захочеться так сильно заморочуватись, можна приготувати ліниві круасани з готового тіста. Це не так красиво, як торт-серце, але все ще дуже смачно.