Розкішний тортик на День Валентина: чудовий десерт своїми руками (відео)

Смачна валентинка на День Закоханих

На День Закоханих хочеться готувати щось красиве й романтичне. Ми розповідали, як приготувати вдома зефір. Тепер ділимось рецептом красивого тортика у формі серця.

Це торт-еклер, який готується із заварних коржів. Як його зробити своїми руками, розповіли у кулінарному блозі by_anastasiias.

Інгредієнти:

вода — 120 мл

молоко — 120 мл

вершкове масло — 100 г

дрібка солі

борошно — 150 г

яйця — 4 шт

Для крему:

яєчні жовтки — 4 шт

цукор — 150 г

ванілін

молоко — 600 мл

кукурудзяний крохмаль — 50 г

вершкове масло — 180 г

Для вишневої начинки:

вишні заморожені — 400 г

цукор — 4 ст. л.

крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Для коржів змішуємо воду, молоко, масло та сіль у сотейнику. Доводимо до кипіння та додаємо борошно. Ретельно вимішуємо та перекладаємо в тарілку, охолоджуємо 5-7 хвилин. Вводимо яйця по одному. На деко, застелене пергаментом, ставимо форму. Викладаємо туди тісто та ставимо випікатись у попередньо розігріту до 170‘ духову шафу на 30-35 хвилин. Для крему жовтки змішуємо з цукром, ваніліном, та крохмалем. Додаємо їх у тепле молоко та уварюємо до загустіння. Охолоджуємо до кімнатної температури Тепле вершкове масло збиваємо до пишності 5-7 хвилин. Частинами, щоразу перемішуючи, вводимо заварний крем. Вишні змішуємо з крохмалем та цукром у сотейнику. Варимо до загустіння та охолоджуємо до кімнатної температури. На половину коржа викладаємо половину крему. Далі йде вишнева начинка, друга частина крему та залишок коржа.

Залишаємо тортик у холодильнику на 6 годин, а краще залишити на ніч. Це дуже ніжно і смачно. Однак, якщо вам не захочеться так сильно заморочуватись, можна приготувати ліниві круасани з готового тіста. Це не так красиво, як торт-серце, але все ще дуже смачно.