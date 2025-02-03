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Роскошный тортик в День Валентина: замечательный десерт своими руками (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Аппетитный десерт с заварным тестом
Аппетитный десерт с заварным тестом. Фото Скриншот из видео

Вкусная валентинка в День Влюбленных

На День Влюбленных хочется готовить что-нибудь красивое и романтическое. Мы рассказывали, как приготовить дома зефир. Теперь делимся рецептом красивого тортика в форме сердца.

Это торт-эклер, который готовится из заварных лепешек. Как его сделать своими руками, рассказали в блоге by_anastasiias.

Ингредиенты:

  • вода — 120 мл
  • молоко — 120 мл
  • сливочное масло — 100 г
  • щепотка соли
  • мука — 150 г
  • яйца — 4 шт

Для крема:

  • яичные желтки — 4 шт
  • сахар — 150 г
  • ванилин
  • молоко — 600 мл
  • кукурузный крахмал — 50 г
  • сливочное масло — 180 г

Для вишневой начинки:

  • вишни замороженные — 400 г
  • сахар – 4 ст. л.
  • крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Для лепешек смешиваем воду, молоко, масло и соль в сотейнике. Доводим до кипения и добавляем муку.
  2. Тщательно перемешиваем и перекладываем в тарелку, охлаждаем 5-7 минут. Вводим яйца по одному.
  3. На противень, застеленный пергаментом, ставим форму. Выкладываем туда тесто и ставим выпекаться в предварительно разогретый до 170’ духовой шкаф на 30-35 минут.
  4. Для крема желтки смешиваем с сахаром, ванилином и крахмалом. Добавляем в теплое молоко и увариваем до загустения. Охлаждаем до комнатной температуры
  5. Теплое сливочное масло взбиваем до пышности 5-7 минут. Частями, каждый раз перемешивая, вводим заварной крем.
  6. Вишни смешиваем с крахмалом и сахаром в сотейнике. Варим до загустения и охлаждаем до комнатной температуры.
  7. На половину коржа выкладываем половину крема. Далее следует вишневая начинка, вторая часть крема и остаток лепешки.

Оставляем тортик в холодильнике на 6 часов, а лучше оставить на ночь. Это очень нежно и вкусно. Однако если вам не захочется так сильно заморачиваться, можно приготовить ленивые круасаны из готового теста. Это не так красиво, как торт-сердце, но все еще очень вкусно.

Теги:
#Рецепт #Торт #Десерт #День Валентина