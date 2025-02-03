Роскошный тортик в День Валентина: замечательный десерт своими руками (видео)

Вкусная валентинка в День Влюбленных

На День Влюбленных хочется готовить что-нибудь красивое и романтическое. Мы рассказывали, как приготовить дома зефир. Теперь делимся рецептом красивого тортика в форме сердца.

Это торт-эклер, который готовится из заварных лепешек. Как его сделать своими руками, рассказали в блоге by_anastasiias.

Ингредиенты:

вода — 120 мл

молоко — 120 мл

сливочное масло — 100 г

щепотка соли

мука — 150 г

яйца — 4 шт

Для крема:

яичные желтки — 4 шт

сахар — 150 г

ванилин

молоко — 600 мл

кукурузный крахмал — 50 г

сливочное масло — 180 г

Для вишневой начинки:

вишни замороженные — 400 г

сахар – 4 ст. л.

крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Для лепешек смешиваем воду, молоко, масло и соль в сотейнике. Доводим до кипения и добавляем муку. Тщательно перемешиваем и перекладываем в тарелку, охлаждаем 5-7 минут. Вводим яйца по одному. На противень, застеленный пергаментом, ставим форму. Выкладываем туда тесто и ставим выпекаться в предварительно разогретый до 170’ духовой шкаф на 30-35 минут. Для крема желтки смешиваем с сахаром, ванилином и крахмалом. Добавляем в теплое молоко и увариваем до загустения. Охлаждаем до комнатной температуры Теплое сливочное масло взбиваем до пышности 5-7 минут. Частями, каждый раз перемешивая, вводим заварной крем. Вишни смешиваем с крахмалом и сахаром в сотейнике. Варим до загустения и охлаждаем до комнатной температуры. На половину коржа выкладываем половину крема. Далее следует вишневая начинка, вторая часть крема и остаток лепешки.

Оставляем тортик в холодильнике на 6 часов, а лучше оставить на ночь. Это очень нежно и вкусно. Однако если вам не захочется так сильно заморачиваться, можно приготовить ленивые круасаны из готового теста. Это не так красиво, как торт-сердце, но все еще очень вкусно.