Роскошный тортик в День Валентина: замечательный десерт своими руками (видео)
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Вкусная валентинка в День Влюбленных
На День Влюбленных хочется готовить что-нибудь красивое и романтическое. Мы рассказывали, как приготовить дома зефир. Теперь делимся рецептом красивого тортика в форме сердца.
Это торт-эклер, который готовится из заварных лепешек. Как его сделать своими руками, рассказали в блоге by_anastasiias.
Ингредиенты:
- вода — 120 мл
- молоко — 120 мл
- сливочное масло — 100 г
- щепотка соли
- мука — 150 г
- яйца — 4 шт
Для крема:
- яичные желтки — 4 шт
- сахар — 150 г
- ванилин
- молоко — 600 мл
- кукурузный крахмал — 50 г
- сливочное масло — 180 г
Для вишневой начинки:
- вишни замороженные — 400 г
- сахар – 4 ст. л.
- крахмал — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Для лепешек смешиваем воду, молоко, масло и соль в сотейнике. Доводим до кипения и добавляем муку.
- Тщательно перемешиваем и перекладываем в тарелку, охлаждаем 5-7 минут. Вводим яйца по одному.
- На противень, застеленный пергаментом, ставим форму. Выкладываем туда тесто и ставим выпекаться в предварительно разогретый до 170’ духовой шкаф на 30-35 минут.
- Для крема желтки смешиваем с сахаром, ванилином и крахмалом. Добавляем в теплое молоко и увариваем до загустения. Охлаждаем до комнатной температуры
- Теплое сливочное масло взбиваем до пышности 5-7 минут. Частями, каждый раз перемешивая, вводим заварной крем.
- Вишни смешиваем с крахмалом и сахаром в сотейнике. Варим до загустения и охлаждаем до комнатной температуры.
- На половину коржа выкладываем половину крема. Далее следует вишневая начинка, вторая часть крема и остаток лепешки.
Оставляем тортик в холодильнике на 6 часов, а лучше оставить на ночь. Это очень нежно и вкусно. Однако если вам не захочется так сильно заморачиваться, можно приготовить ленивые круасаны из готового теста. Это не так красиво, как торт-сердце, но все еще очень вкусно.