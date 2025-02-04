Очень вкусные сырные хачапури можно приготовить всего за 30 минут: простой рецепт (видео)

Аппетитные сырные хачапури

Чтобы полакомиться чем-нибудь вкусненьким, не обязательно бежать в ресторан. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круассаны с начинкой из банана и шоколада. Теперь поделимся рецептом замечательных сырных хачапури.

Это вкуснятина готовится просто и быстро, а еще его даже не нужно выпекать, ведь все готовится на сковороде. Рецептом поделились в кулинарном блоге iryna_yesman_food.

Ингредиенты:

300 мл кефира

1 яйцо

1 час. л. соли

1 час. л. сахара

3 ст. л. масла

450 г муки

10 г разрыхлителя

Для начинки:

350 г сыра

1 яйцо

Способ приготовления:

Для теста переливаем кефир в удобную миску. В кефир выбиваем яйцо, добавляем соль и сахар. Все перемешиваем, просеиваем в кефирную массу муку и разрыхлитель и замешиваем тесто. На финальных этапах вмешиваем в тесто растительное масло. Готовое тесто накрываем плёнкой и оставляем постоять минут 10. Тем временем готовим начинку. Сыр натираем, перемешиваем с яйцом, делим на 4 части. Тесто также делим на 4 части. Из каждой из них раскатываем блин, в середину выкладываем шар сырной начинки. Собираем края, залепляем их осторожно раскатываем блинчик. Жарим хачапури по бокам на сухой, хорошо разогретой сковороде, еще горячими смазываем маслом.

Горячими эти хачапури просто невероятно вкусны – мягкое тесто и расплавленный сыр, разве может быть что-нибудь вкуснее. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный домашний зефир.