Очень вкусные сырные хачапури можно приготовить всего за 30 минут: простой рецепт (видео)
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Аппетитные сырные хачапури
Чтобы полакомиться чем-нибудь вкусненьким, не обязательно бежать в ресторан. Мы рассказывали, как приготовить ленивые круассаны с начинкой из банана и шоколада. Теперь поделимся рецептом замечательных сырных хачапури.
Это вкуснятина готовится просто и быстро, а еще его даже не нужно выпекать, ведь все готовится на сковороде. Рецептом поделились в кулинарном блоге iryna_yesman_food.
Ингредиенты:
- 300 мл кефира
- 1 яйцо
- 1 час. л. соли
- 1 час. л. сахара
- 3 ст. л. масла
- 450 г муки
- 10 г разрыхлителя
Для начинки:
- 350 г сыра
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Для теста переливаем кефир в удобную миску. В кефир выбиваем яйцо, добавляем соль и сахар.
- Все перемешиваем, просеиваем в кефирную массу муку и разрыхлитель и замешиваем тесто. На финальных этапах вмешиваем в тесто растительное масло.
- Готовое тесто накрываем плёнкой и оставляем постоять минут 10. Тем временем готовим начинку. Сыр натираем, перемешиваем с яйцом, делим на 4 части.
- Тесто также делим на 4 части. Из каждой из них раскатываем блин, в середину выкладываем шар сырной начинки.
- Собираем края, залепляем их осторожно раскатываем блинчик. Жарим хачапури по бокам на сухой, хорошо разогретой сковороде, еще горячими смазываем маслом.
Горячими эти хачапури просто невероятно вкусны – мягкое тесто и расплавленный сыр, разве может быть что-нибудь вкуснее. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный домашний зефир.